Hatay'da bir fabrikada yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: AA / Güncel Küçükdalyan Antakya Hatay Güncel Haberler

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