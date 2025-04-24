Hatay'da Evi Yıkılıp İstanbul'a Taşınan Yurttaş: Hatay'da Bir Ay Çadırda Kaldık. Buraya Geldik, Gene Mağdur Kaldık. Bize Yardım Etmeleri Lazım

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem ve çok sayıda artçı sonrası yurttaşlar, parklara akın etti. Bağcılar'daki Millet Bahçesi'nde çadır kuran Ahmet Doğdu, 6 Şubat depremlerinden sonra evinin yıkılmasının ardından İstanbul'a taşındığını belirterek " Esenler'e taşındık. Evdeydik. Çok kötü sallandık. Allah yine bize bugünleri gösterdi. Bize yardım etmeleri lazım. Çok mağdur bir aileyiz. Hatay'da bir ay çadırda kaldık. Buraya geldik, gene mağdur kaldık. Bu çadırda 15 kişi var. Başka gidecek yerimiz yok. Mecbur kaldık. Evde hasar oluştu, duvarlarda çatlak oldu, televizyon yere düştü. 16 bin lira ev kirası veriyorum" dedi.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından en büyüğü 5,9 büyüklüğünde olmak artçılar yaşandı. Pek çok yurttaş parklara ve yeşil alanlara akın etti. Bağcılar'daki Millet Bahçesi de en kalabalık yerlerden birisi oldu. Depremden etkilenen ve korkan pek çok kişi, ailesiyle ve sevdikleriyle birlikte parka çadırlar kurdu.

Yurttaşlar, depremi ve yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ahmet Doğdu isimli yurttaş, 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay Demirköprü'de olduğunu ve evinin yıkıldığını söyledi. Doğdu, "Biz depremzedeyiz. Buraya geldik, burada da depreme yakalandık. Parkta mağdur kaldık. Çoluk çocukla buradayız. Hatay'da evim yıkıldı. Zor kurtulduk. Buraya çoluk çocuğu sığındırmak için geldik. Esenler'e taşındık. Evdeydik. Çok kötü sallandık. Allah yine bize bugünleri gösterdi. Bize yardım etmeleri lazım. Çok mağdur bir aileyiz. Ne emekliyim ne sigortam var, yeşil kartım var. Hatay'da bir ay çadırda kaldık. Buraya geldik, gene mağdur kaldık. Bu çadırda 15 kişi var. Başka gidecek yerimiz yok. Mecbur kaldık. Evde hasar oluştu, duvarlarda çatlak oldu, televizyon yere düştü. 16 bin lira ev kirası veriyorum" diye konuştu.

"Hatay'da yaşadığımızın aynısını burada yaşadım, alıştık diyebilirim"

Yine Hatay Reyhanlı'dan, 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'a taşındığını belirten Fatih isimli yurttaş da "Hatay'da yaşadığımızın aynısını burada yaşadım. Oradaki daha şiddetliydi. Alıştık diyebilirim. Etkilendim ama Hatay'daki gibi değildi. Ailemle birlikte buraya geldim. Onlar da şoku yaşıyor. Allah yardım etsin. Yeni bina diye taşındık ama aynı şeye yakalandık. Yetkililerimiz daha dikkatli olsun. Denetime önem göstermeleri lazım. Sığınaklar çok önemli" dedi.

"Boynunu kıranlar ve kalp krizi geçirenler olmuş"

Kevser isimli genç de Esenler'deki evinde depreme yakalandığını anlatarak "Çök-tutun-kapan hareketi yapmamızı söylüyorlar ama o an hiç kimsenin aklına gelemiyor. Evimizde hasar yok ama arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla hasarlar var. Camdan atlayanlar olmuş. Boynunu kıranlar olmuş. Kalp krizi geçirenler olmuş" ifadelerini kullandı.

"Telefonlar çekmedi, hala çekmiyor"

Berat isimli çocuk, telefon operatörlerinden şikayetini dile getirerek "Yarım saat ablama ulaşamadım. Binadan aşağı eğilerek indim. Herkesin güvenlik önlemlerini alması lazım. Herkesin çantasının hazır olması lazım kenarda. Bu, Allah'ın işi. Her an deprem olabilir. Çadır aldık. Telefonlar çekmedi, hala çekmiyor. Ulaşamıyorum. Babamla konuşacağım, kaç kere aramışım" dedi.

"Bizimkisi tahta kapıydı, paramparça oldu"

Depremden sonra korktuğu için kekelemeye başladığını söyleyen Abdulsamet isimli çocuk ise "Bizim bütün eşyalar düştü, paramparça oldu. Bizimkisi tahta kapıydı, paramparça oldu. Başka ülkelerde bir sürü şey var, biz canımızı kurtarırken onlar bilgisayarlarını kurtarıyor. Japonya'dakiler sadece eşyalarını tutuyor, bir şey olmayacak onlara zaten, önlem almışlar. Bir daha olsa hepimiz geberip gideceğiz" diye konuştu.

"Evlerimize girmeye korkuyoruz, hasarı kontrol edemedim"

Ailesiyle birlikte çadırda kalan Remziye Seven, "Esenler'de oturuyorum. Mecbur bu gece buraya geldik kalmaya. Evlerimize girmeye korkuyoruz. Artçılar devam ediyor, daha büyük bir deprem varmış. 2-3-11 gün mü, bakacağız. Buradayız şu an. Çadırı yeni aldık çünkü çocuklar çok üşüyordu. Hasta olmasınlar, çadırda kalsınlar en azından. Evimizle mesafesi bayağı var. Orda boş alanda toprak vardı, arabalar vardı. Orada yapamayacağımız için buraya geldik. Devam ederse kalırız. İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız, hiç bilmiyoruz. Çorba dağıttılar ama onla yetinmez insanlar. Hasar var mı diye evi kontrol edemedim. Korkudan duramadık" dedi.

"3 çadır aldık"

Esenler'de yaşayan Eylem Özdemir de "Kahvaltı yapacaktık. Deprem olunca çocuklar şok geçirdi. 4 çocuk vardı, 8-9 kişiydik. Dışarı koştuk, alanda bekledik. Orada oturunca tekrar oldu deprem. Sonra çıktık, buraya geldik. Burada kalacağız. 3 tane çadır aldık kendimize çünkü çok soğuk çocuklar için. Yapacak bir şey yok, bugün de buradayız. 11 güne kadar böyle sürecek diyorlar, sürerse kesinlikle eve gitmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.