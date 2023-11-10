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Hatay'da 400 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakalandı

6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da en az 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın kaçak müteahhiti Mehmet Özat Ankara'da bir AVM'de kayıp yakınları tarafından yakalandı. Görüntülerde iki kadın tarafından yakalandığı da görülen Özat'ın polise teslim edildiği ve kısa süre içinde savcılığa sevk edileceği bildirildi.