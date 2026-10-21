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Hatay Antakya'da mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı, Vali inceledi

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Hatay Antakya'da mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı, Vali inceledi
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Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı olay yerinde inceleme yaptı, hasar gören fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, incelemede bulundu.

Hasar gören fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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