Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle

Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne ilerleyen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Fidan Türkiye'nin tepkisini iletti.

  • İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 4 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Füze parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün (4 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen füzenin etkisiz hale getirildiğini ve kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, bunun sonucunda ise füze parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştüğünü ifade etti.

Duran, meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığının altını çizdi. Kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini aktaran Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir. Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarının daha hassas hareket etmeleri, teyide muhtaç ve kamuoyunu paniğe sevk edebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" diye konuştu.

