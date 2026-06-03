Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi

Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Meclis'teki ilk grup toplantısını CHP Grup Başkanı Özgür Özel yaptı. Grup toplantısının ardından Özel, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Özel burada CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaretleriyle ilgili soru üzerine Özel, “Bizim kata gelmişler. Pazar günü sabahın köründe de bizim baba ocağına gelmişlerdi. Devlet beyin değerlendirmelerini önemli buluyorum. Ümit ediyorum Devlet Bey, bu meseleden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Onun dışında, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, aynı gün değişmişlerdi. Eş zamanlı göreve başladılar. Yaşadığımız sürece bakınca da o kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anladık” değerlendirmesinde bulundu.

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“DOKUNULMAZLIK ENDİŞEM YOK”

Özgür Özel, “Dokunulmazlık endişesi taşıyor musunuz?” sorusuna, “Bir endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan CHP genel başkanlığına soyunmaz ama Türkiye’de çok partili siyasi yaşamın geleceği açısından endişem var. Türkiye’de kamu düzeni açısından endişem var” yanıtı verdi.

Kurultay talebiyle ilgili nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda da Özel, “Partinin butlan yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanı ile tandem oynuyorlar. Birinin sıkıştığı yere öbürü yetişmeye çakılıyor. 804 delegenin net imzası var. 900-1000’e doğru gidiyor.” dedi.

“TIKANMIŞLIK YARGITAY KARARI İLE AŞILABİLİR”

Özel, Yargıtay kararı kesinleşmeden kurultayın toplanıp toplanamayacağıyla ilgili olarak da “Bin türlü yolu var, yeter ki istesin. Yargıtay’ın başvurusunun netleşmesi lazım. Yargıtay’daki başvuruyu çeksin işte kesinleşir. Biz tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden, Kemal Bey’in toplaması gerekiyor kurultayı. Yargıtay’ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararı ile aşılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“SONUNDA SOKAK KAZANIR”

Özgür Özel, “Sokak kazanır. Sokağa rağmen bir şey olmaz” diyerek, yapılanların kimse tarafından savunulamadığını belirtti ve “Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz. Duran da kendisi kaybettirir” dedi.

"MÜZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu ile diyalog kurup kurmayacağıyla ilgili soru üzerine de Özel, “Müzakere kanalı hiç açılmadı. Bu Türkiye’nin demokrasi meselesi" dedikten sonra, butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

En kısa zamanda kurultaya gidilmesi gerektiğini yineleyerek, “Sokağı dinlememe, seçmenin eleştirisine duyarsız kalmanın ne noktaya getireceğini görüyorum. Bayram bitti öfke daha büyük. Öfke geçse de küskünlük sandığa gitmeme olur. En iyi ihtimal apati olur. Sonra da partiye antipati olur” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK’SINA NE DEDİ?

Özgür Özel, “Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sını nasıl buldunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Normal. Görev kabul etmeyen 4-5 arkadaş olmuş. Liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. 19 kişilik MYK tedirginlik, mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat sağlamaya dönük. ‘7 kişiyle yöneteceğim’ deyip MYK 19’a çıktıysa 12 oynayan parça var demektir. Uçak mühendisleri bilir. Bir uçuş öncesi parçaları kontrol etmesi lazım. Kemal Bey’in her sabah her parçayı kontrol etmesi lazım.”

"YENİ PARTİ FELAKET SENARYOSU İÇİN OLMALI"

Özel, yeni parti iddialarına da, “Yeni parti, felaket senaryosu için olmalı. Hazırda olması lazım. En kötü senaryoda kullanmak üzere. Hatta yeni bir parti daha. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım. Ama bu, CHP’yi aşan bir iktidar yürüyüşü. Partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız bunu” yanıtını verdi.

“BUTLAN MYK’SI MUHALEFET YAPAMAZ”

“Butlan MYK’sı muhalefet yapamaz” diyen Özel, “Kime muhalefet yapacaklar, bana mı muhalefet edecekler? Butlan harikalar diyarında muhalefet yapma imkanları kalmadı. Oradan artık bir muhalefet çıkmaz” ifadelerini kullandı.