Hastaneden Sandık Başına Giden Vatandaşlar Oy Kullandı

HASTANEDEN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören astım hastası Mehmet Mustafa Bilici (57), Evde Sağlık Hizmetleri'ne bağlı görevlilerin eşliğinde oy vereceği okula gitti. Sur ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda oyunu kullanan Bilici, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm sağlıkçılara teşekkür etti. Bilici, ardından yine ekip eşliğinde hastaneye götürüldü.

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ- Akif ÖZALP- Aziz ÖNAL/DİYARBAKIR, SİİRT, BİNGÖL,