Hasankeyf ilçesinde öğrencilere deprem ve yangın eğitimi verildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Sivil Savunma Günü dolayısıyla öğrencilere deprem ve yangın eğitimi verildi.

Öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla Saklı İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen programda, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Daha sonra okulda görevli öğretmen Muharrem Büyükkal tarafından okulun bahçesinde kontrollü ateş yakılarak yangın tedbirleri öğrencilere aktarıldı.

Eğitimde, tahliye çalışması yapılarak önceden belirlenmiş acil toplanma alanına geçiş sağlandı.

Okul Müdürü Ahmet Yavuz, Türkiye'nin doğal afetlerin yaşandığı bir ülke olduğunu ve bu durumlara karşı bilinçli olunması gerektiğini belirtti.

Yavuz, "Bu bilinçle Sivil Savunma Günü münasebetiyle böyle bir etkinlik yaparak öğrencilerimizde bu bilincin oluşmasını ve farkındalık yapmaya çalıştık. Allah ülkemizi doğal afetlerden korusun." dedi.