Şanlıurfa'da 20 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Ele geçirilen suç aletleri arasında cep telefonları ve sim kartlar yer aldı. Şüphelilerin toplamda 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdığı belirlendi.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda, suç aleti cep telefonları soba ve yoğurt kovalarının içinde ele geçirildi. 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Aramalarda, soba içerisinde ve yoğurt kovalarında gizlenmiş 11 cep telefonu, 6 sim kart, 8 sim kart bloğu ile 1 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına yönelik incelemelerde, şüphelilerin 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdıkları belirlendi.

