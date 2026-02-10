Haberler

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 11 cep telefonu ve diğer suç aletleri ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda, suç aleti cep telefonları soba ve yoğurt kovalarının içinde ele geçirildi. 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Aramalarda, soba içerisinde ve yoğurt kovalarında gizlenmiş 11 cep telefonu, 6 sim kart, 8 sim kart bloğu ile 1 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına yönelik incelemelerde, şüphelilerin 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdıkları belirlendi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
