Hande Fırat'tan 15 Temmuz öncesi MİT'le görüştüğü iddialarına sert tepki: Yettiniz artık, zavallısınız

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan, gazeteci Hande Fırat'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce gizlice MİT'le görüştüğü iddiası büyük tartışma yarattı. Resmi Twitter hesabından iddialara yanıt veren Fırat, "Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz? Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay'ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Yettiniz artık, zavallısınız" ifadesini kullandı.

Gazeteci Hande Fırat ile ilgili çeşitli internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 15 Temmuz iddiası tartışmalara neden oldu.

HANDE FIRAT'TAN 15 TEMMUZ İDDİASINA SERT YANIT

Fırat'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce MİT'le görüştüğüne yönelik iddia çok sayıda kişinin hesaplarından paylaşılırken, gündemdeki gazeteci bu habere resmi Twitter hesabından yaptığı oldukça sert açıklamayla yanıt verdi. Hande Fırat, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

"ELLİ KERE YANIT VERİLMİŞ YALANLARI NİYE GÜNDEME GETİRİRSİNİZ?"

"Herkes kimin ne olduğunu unuttu galiba! Niye kaçtılar? Kaç yıldır örgütlendiler? Nasıl örgütlendiler? Şimdi yalanlara inanlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz?

"TELEFON SİNYALLERİME BAKILSIN, NUH BEY İLE GÖRÜŞMÜŞ MÜYÜM?"

Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay'ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende.

"BENİM FETÖCÜLERLE TEK KAREMİ BULAMAZSINIZ"

Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum. Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Zavallısınız."