Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Almanya'nın Hanau kentinde Tobias Rathjen tarafından düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4'ü Türk, 9 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 6 yıl geçti.

Hanau Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları anısına bu yıl sessiz anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Daha önceki yıllarda düzenlenen büyük çaplı anma törenlerine Alman siyasetçiler üst düzey katılım gerçekleştirmiş ve törenlerde çeşitli konuşmalar yapmışlardı.

"Bu akıl almaz eylem, acı verici yaralar açtı"

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırının şehirlerinin tarihinde derin bir yara açtığını belirterek, internet üzerinde oluşturdukları bir sayfayla olayın anısını canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaminsky, "19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırı, anlamsız bir şekilde insanların hayatlarını paramparça etti, kurbanların ailelerine büyük acılar yaşattı ve hepimizi derinden etkiledi. Bu akıl almaz eylem, acı verici yaralar açtı." dedi.

Kurbanları asla unutmayacaklarını belirten Kaminsky, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin tarihindeki bu derin yara, nefrete karşı bir anıt, hoşgörülü ve barışçıl bir arada yaşama çağrısı ve şehrimizin kurbanları asla unutmayacağına dair bir söz olarak sonsuza dek görünür kalacaktır. Oluşturduğumuz web sitesi sürekli güncellenecek, böylece olayın anısını canlı tutacak ve geleceğe yol gösterecek dijital bir anıt oluşturmak istiyoruz. Bu web sitesi sadece bir anma yeri değil, aynı zamanda yas tutmak isteyen, soruları olan veya yardım arayan herkesin ziyaret edebileceği bir yer olmalıdır. Bu dijital anıt, şehrimizi tüm sınırların ötesinde birleştiren fikrin bir parçasıdır."

Bu yıl sessiz anma düzenlenecek

Hanau Belediyesince yapılan açıklamada, 6. yılında saldırının yapıldığı iki farklı alanda düzenlenecek "sessiz anma töreninde", eyalet ve şehir temsilcilerinin çelenk bırakacağı kaydedildi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da saldırının yapıldığı akşamın geç saatlerinde, Kesselstadt'taki Heumarkt ve Kurt-Schumacher-Platz'da kurbanları anmak için bir ışık koridoru oluşturulacağı bilgisi paylaşıldı.

Hanau, Offenbach, Dietzenbach'ın yanı sıra Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'daki kurbanların mezarlarında anma törenlerinin düzenlenip mezarlara çelenk bırakılacağı aktarıldı.

Irkçı terör saldırısı

Aşırı sağcı Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020'de şehir merkezindeki iki kafeye saldırı düzenlemiş ve bu ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardından yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.