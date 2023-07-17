HAMZA DAĞ'DAN ÖRNEKKÖY 3'ÜNCÜ ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TEPKİSİ

İZMİR'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında Örnekköy 3'üncü Etap Kentsel Dönüşüm projesinde hatalı beton ve demir imalatı tespit edilmesi sonrasında mühürlenmesi ve 300 metrekarelik bölümünün yıkılmasına karar verilmesiyle ilgili süreci değerlendirdi. Hamza Dağ, "İzmirlilerin canı Tunç Soyer ve arkadaşlarının biçtiği değer kadar ucuz değildir. Takke düşmüş kel gözükmüştür. Şu net bir şekilde anlaşılmıştır ki CHP'lilerin gündemi İzmirlilerin canı değil kendi ceplerinin dolması, makam koltuklarının garanti altında olmasıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında, İzmir gündemine dair açıklamalarda bulundu. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve il başkan yardımcıları katıldı. İzmir gündeminde uzun süredir konuşulan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında Örnekköy 3'üncü Etap Kentsel Dönüşüm projesinde hatalı beton ve demir imalatı tespit edilmesi sonrasında 300 metre karelik bölümünün yıkılmasına karar verilmesiyle ilgili süreci ele alan Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir belediyesi fenni mesulünde yürüyen süreçte mühendisler tarafından yapılan tespitte binalarda demir eksikliği ve hatalı beton kullanıldığı tespit edildiğini ve bunun üzerine Karşıyaka belediyesi tarafından bu inşaatların mühürlendiğini hatırlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde buradan alınan numunelerde asgari değerlerin altında bir değerleme tespiti yapıldığı aktaran Dağ, "Öncelikle, evi ve hayatıyla ilgili umudunu bu çalışmaya bağlayan hak sahipleri ve bu kooperatife üye olan insanlarımız bulunmaktadır. Hemşehrilerimizin inşaatların sağlamlığı hususunda kafalarında oluşan soru işaretlerinin giderilmesi elzemdir" dedi.

'KENDİNİZİ ÇARESİZ HİSSEDİYORSANIZ BİZ SİZE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ'

Konunun gündeme gelmesi sonrasında geçiştirme politikası uygulandığını belirten Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bazı İzmir milletvekillilerinin "Bunlar asparagas' ifadelerini kullandığını ve CHP İzmir İl Başkanının "Benim alakam yok" diyerek bu işten sıyrılmaya çalıştığını söyledi. Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önce 'Bu işi namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı' demesi ardından ise bu projede sorumluluğu olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatması, skandal ötesi bir durumdur. Bu işi yapan kişiler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğine, İzmir'in adına kara çalmaktadır. Çünkü burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet vardır. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu iş sizin sessizliğe bürünerek, 'Bunlar asparagastır' diyerek üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir. Eğer akıl hocalarınızın yönlendirmeleri sonrasında ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız."

KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Örnekköy'deki skandalın ortaya çıkması sonrasında İzmir'deki meslek odalarının sessiz kalmasının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerek birlikte yola çıktığı iş insanlarının gerekse de odaların ve üniversitelerin desteğine başvurarak bu inşaatlarda çalışma yapmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı. Konun yargıya intikal ettiğini ifade eden Dağ, "Biz de yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İdari soruşturma da açılmıştır ve bu soruşturmanın selameti önem arz etmektedir. İzmir birkaç siyasetçinin, bürokratın ve iş insanıyım diye ortalıkta gezenlerin kendi siyasi ikballerini, ticari geleceklerini garanti altına almak için menfaat tesis ettiği bir şehir olmamıştır, olmayacaktır da" diye konuştu.

'TAKKE DÜŞMÜŞ KEL GÖZÜKMÜŞTÜR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremden önce ve sonra İzmir'in en büyük problemlerinden biri olan kentsel dönüşüm konusunda dişe dokunur hiçbir çalışma yapmadığını öne süren Dağ, 'Bizler aynı acıların tekrar yaşanmaması için mücadele ederken, canımızı dişimize takarken ve en önemli gündemimiz deprem ile mücadele olmuşken Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin emini sıfatındaki belediye başkanı hala işin ciddiyetini kavrayamamaktadır. İzmirlilerin canı Tunç Soyer ve arkadaşlarının biçtiği değer kadar ucuz değildir. Konunun muhatabı en başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'dir. Daha sonrasında bazı CHP milletvekilleri ve bazı belediye bürokratlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaşanan skandaldaki tüm karanlık noktaları aydınlatmalıdır. İl başkanı, milletvekilleri ve bürokratların işin içinden sıyrılmaya çalışması beyhude bir çabadır. Takke düşmüş kel gözükmüştür. Şu net bir şekilde anlaşılmıştır ki CHP'lilerin gündemi İzmirlilerin canı değil kendi ceplerinin dolması, makam koltuklarının garanti altında olmasıdır" dedi.(DHA)