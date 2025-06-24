Diyarbakır'da 9 aylık hamile genç kız evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da 9 aylık hamile genç kız evinde ölü bulundu
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Diyarbakır'da 9 aylık hamile genç kız evinde ölü bulundu
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 aylık hamile Yaren Erkaplan, evinde ağır yaralı olarak bulundu. İddialara göre Yaren, eşine ait tabancayla intihar etti. Hem Yaren hem de bebeği kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan (17), evinde ağır yaralı halde bulundu. Doğumuna kısa süre kalan Yaren'in yaşamına son verdiği öne sürüldü. Yaren ve bebeği, kurtarılamadı.

Olay, Lice ilçesi Yeşilburç Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 yaşındayken Yaren Erkaplan ile D.S. (23) arasında dini nikah kıyıldı. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayı başına dayayıp ateş etti. D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, eşinin Yaren'i çok kıskandığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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