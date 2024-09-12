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Hamile eşini öldüren adamın ilginç savunması

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Adana'da 7 aylık hamile eşi boğarak öldüren adam, duruşmada ilginç bir savunma yaparak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın devam etti. Hastane raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilen sanık, uyuşturucu aldığı gece evde Azrail'i ve 3 harflileri gördüğünü iddia etti.

ADANA'da 7 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (20) boğarak öldüren Emrah Demir (28), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi. Hastane raporunun okunduğu duruşmada Demir'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Olay, 29 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 1 yıllık eşi, 7 aylık hamile Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emrah Demir hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmaya sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gönderildiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

'UYUŞTURUCU NEDENİYLE HATIRLAMIYORUM'

Daha sonra söz hakkı verilen sanık Emrah Demir, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu yüzden kimseye zarar vermemek için geç evlendiğini söyledi. Eşini nasıl öldürdüğünü, uyuşturucu nedeniyle tam hatırlamadığını belirten sanık Demir, "Uyuşturucu bağımlısı biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Cezaevinde kafamı devamlı duvarlara vuruyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi hatırlamıyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ben ölünceye kadar annem ve babamdır, onlara acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Başları sağ olsun. Ölen hanımefendi eşime başsağlığı diliyorum. Eşimi öldürmemin nedeni uyuşturucu bağımlısı olmamdır. O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI VERİN'

Hatice Demir'in babası Ali ve annesi Belgin Turgut, sanıktan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hatice Demir'in anne ve babasının avukatlığını üstlenen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da sanığın hem eşini hem de karnındaki bebeğini öldürdüğünü belirterek, "Sanık 2 kişiyi öldürmüştür. Ayrıca, eşinin ölmesi için başında beklemiş, içeri girmek isteyenleri ve ambulans çağrılmasını engellemiştir. Biz, sanığın 2 kez 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep edip esas hakkındaki mütalaasını vermek için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Demir'in tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

'BU CESARETİ NEREDEN ALIYORLAR'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları adliyede duruşmayla ilgili bilgi verdi. Avukat Şirin Şeyma Bulut, "6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatır, faillere caydırıcı set olur. Kadınları ve çocukları ancak yasalarla, adil yargılamalarla koruyabilirsiniz. Buradan tüm kadınları geçtiğimiz günlerde başlattığımız 6284 sayılı seferberliğe katılmaya, şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşamı kurmaya çağırıyoruz. Bizler adaletin sağlanması için adliyelerdeyiz. Bu cesareti nereden alıyorlar?" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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