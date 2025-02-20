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Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan İsrailli esir Agam Berger, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, kendisine ve arkadaşlarına dini ritüelleri yerine getirmeleri ve Pesah Bayramı'nı kutlamaları için "dua kitabı" verdiğini açıkladı. Berger, Hamas'ın verdiği eşyalar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını da belirtti.

İsrailli esir Agam Berger, Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, Gazze Şeridi'nde esir tutulduğu süreçte Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine aralarında Yahudilerin günlük dua kitabı sayılan Siddur kitabının da bulunduğu çeşitli eşyalar verdiğini belirtti.

"SADECE BİR TESADÜF DEĞİLDİ, TAM İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA ORTAYA ÇIKTI"

Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine bu eşyaları dağıtmasından dolayı şaşırdıklarını ifade eden Berger, "Nasıl oldu bilmiyoruz ama bize dua kitabı da dahil olmak üzere bazı eşyalar getirdiler. Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı." dedi.

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

"MISIR UNU İSTEDİM BANA GETİRDİLER"

Arkadaşlarıyla radyo ve televizyonu takip ederek Yahudi bayramlarının hangi tarihlerde kutlanacağını belirlediklerini, Pesah Bayramı'nı kutlayabildiğini ve mayalı ekmek yemeyi reddettiğini belirten Berger, "Mısır unu istedim, bana getirdiler." diye konuştu.

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Kendisini esir tutanların "dindar esirlere" saygı duyduklarına vurgu yapan Berger, Yom Kippur ve Ester Orucu'nu tutabildiğini kaydetti. Öte yandan İsrail'in Maariv gazetesine de konuşan Berger, esaret altındayken Şabat'ı (Yahudilerin kutsal günü, cumartesi) kutlayabildiğini belirterek, "Bir dönem, Kassam Tugayları mensupları Şabat'tan önce bize mum getirirlerdi." ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi'ndeki esirlerden İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir, 30 Ocak'taki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılmıştı.

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 33 İsrailli esire karşılık 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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