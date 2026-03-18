Haberler

Hamamözü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Ertuğrul Arslan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'in katılımıyla düzenlenen törende, aziz şehitler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Programın ardından İlçe Kabristanlığında bulunan şehit Ertan Taş kabri başında anıldı.

Programa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eray Özen
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

Ülkenin can damarı sığınak delici bombalarla vuruldu
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın