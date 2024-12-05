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Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

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Niğde'de hizmet veren bir hamamda tellak olarak çalışan 65 yaşındaki Ş.A. ve işletmeye müşteri olarak gelen 55 taşındaki B.N., karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Niğde'nin Bor ilçesinde hamama müşteri olarak gelen B.N. (55) ile tellak Ş.A. (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

YERDE HAREKETSİZ YATIYORLARDI

İlçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞLER

Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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