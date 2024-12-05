Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti
Niğde'de hizmet veren bir hamamda tellak olarak çalışan 65 yaşındaki Ş.A. ve işletmeye müşteri olarak gelen 55 taşındaki B.N., karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Niğde'nin Bor ilçesinde hamama müşteri olarak gelen B.N. (55) ile tellak Ş.A. (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
YERDE HAREKETSİZ YATIYORLARDI
İlçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞLER
Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.