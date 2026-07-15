Haluk Levent’ten Ahbap soruşturmasında çarpıcı ifadeler

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Levent ifadesinde, "Ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'AYLIK KAZANCIMI HATIRLAMIYORUM'

Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Levent ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Üzerime kayıtlı hiçbir şey yoktur. Üzerime kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğum ya da kullanımımda olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlığı yoktur. Üzerime kayıtlı olan telefon numaralarının hiçbirini hatırlamıyorum. Benim adıma kayıtlı olup da bir başkasının kullandığı telefon numarası yoktur. Aylık kazancımı hatırlamıyorum. 1988 yılında Adana'da birkaç yıl maaşlı olarak çalıştım ancak sonrasında müzisyenliğe başladığım için maaşlı olarak bir yerde çalışmadım. Risus Organizasyon Ltd. Şti. unvanlı firmada gayriresmi olarak ortağıyım. Resmiyette sahibi Zafer Yay'dır. Henüz kar etmediği için bir kazancım olmadı. Bu firma organizasyon ve müzik alanında faaliyet göstermektedir. Başkaca sahibi, ortağı olduğum, müdürlüğünü yaptığım, firma veya iş yeri yoktur. Yeliz Kaya'nın üzerine kayıtlı olan banka hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay'ın üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan bir bankada bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumdadır. Adıma düzenlenmiş vekaletname yoktur" dedi.

'BANKALARDAN PARA ÇEKME YETKİSİ BANA AİTTİR'

Ahbap Derneği'nin faaliyet alanının neler olduğu, yönetim yapısının nasıl olduğu, hangi bankalarda ve aracı kuruluşlarda banka hesabının bulunduğu, hesapların kimler tarafından kullanıldığı, kimlerin işlem yetkisi bulunduğunun sorulması üzerine Haluk Levent, "Ahbap Derneği bir yardımlaşma ağıdır. Yardım faaliyetleri yapar. Derneği 2016 ya da 2017 yılında ben kurdum. Ahbap Derneği kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanı ben sağladım. Tüm yardımları kendi cebimden yaptım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla vatandaşımıza yardımlar yapmaya başladım. Yönetim kurulu ara ara değişti. Bankalardan para çekme yetkisi bana aittir. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim. Aracı kuruluşta paramız yoktur. Ahbap Derneğinin kurulduğundan itibaren başkanıyım. Başka bir görevim olmamıştır" dedi.

'KİŞİSEL, TEMİNAT ÇEKİ OLARAK KULLANDIĞIM OLMUŞTUR'

Ahbap Derneği, Ahbap İktisadi İşletmesi ve Ahbap Lojistik adına hangi bankalarda çek karnesi bulunduğu, bu çeklerin nasıl kullanıldığı, kimlerin bu dernek ve işletmeler adına çek düzenleme yetkisi bulunduğunun sorulması üzerine Levent, "Sadece Ahbap İktisadi İşletmesi adına VakıfBank bankasında çek karnesi vardır. Ahbap Derneği ve Ahbap Lojistik adına herhangi bir bankada çek karnesi yoktur. Çek düzenleme yetkisi bana aittir. Ahbap Derneği dışında yapacağımız lojistik faaliyetleri için çek kullandım ama kişisel olarak teminat çeki olarak da kullandığım olmuştur. Ahbap Derneği çalışanları adına herhangi bir çek düzenlenmedi. Diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verilmiştir. Mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacaktı" dedi. Ardından AHBAP Derneği tarafından yürütülen yardım kampanyalarından yurt içi ve yurt dışı olarak dernek hesaplarına ne kadar yardım toplandığı ve bu yardım paralarının nerelere harcandığının sorulması üzerine Levent, "Detayları sosyal medyada şahsi hesaplarımdan canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Rakamlarda ufak değişiklikler olabilir. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporlarının denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle kaçak göçek olmasın diye hepsinin faturası ve teslim-tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana valiliklerinde kayıtlıdır" dedi.

'İŞLERİMİ MAALESEF DOĞRU DÜRÜST YÖNETEMEDİM'

Levent, "Benim burada olmamın sebebi 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalıdır. Ben Ahbap Derneğine kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon lira tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneğine vermek istedim ve bununla ilgili Ahbap Derneği karar defterine yönetim kurulu kararı aldırttım. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet Ahbap'ın dairesi vardır. 20 adet daire, 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesinden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi bizlere 'Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından İl Dernekler Müdürlüğüne başvuruda bulunularak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı' söylendi. Biz de genel kurulu toparladık. Genel Kuruldan taşınmazlar için karar aldık ve 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Söz konusu taşınmazların ada parsel bilgilerinin yer aldığı dernek yönetim kurulu kararı mevcuttur. Bu karar Emniyet Müdürlüğünün el koyduğu dernek karar defterinde bulunmaktadır. İşte buna istinaden yönetim kurulu üyemiz Yusuf Can Ertit, Çerkezköy Tapu Müdür Yardımcısının yanında daireleri almak için bekliyordu. Cuma günü yetişmedi. Cuma günü yetişseydi bugün Yeliz Kaya'ya bir yıldır gelen 80 milyon lira yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı. Fakat yetişmediği için Kaya'ya gelen 80 milyon lira, yani benim param, aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben, 14 Temmuz Salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz günü öğlene alındı. Eğer bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneğinden Kaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Bu bilinçli, kasıtlı yapılan bir operasyondur. Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne de işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır" dedi.

'BU PARALARI HEP BORÇLANDIM'

Levent, "Peki neden bu çek ve senetler yazılmaya başlandı? Sorgu tutanağında nedeni olmadan sonuç açıklanamaz. Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil, İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler. Raporlar ilgili kuruluşta mevcuttur ve Ahbap Derneği resmi sosyal medyasında her yıl açık bir şekilde görülebilir. Bunu da şu anda açıp görebilirler. Benim sorunum 2026 yılı içindir. Ahbap'ta eksiklikler vardır. Hangi dernek veya vakıfta yok ki? Ama ben yeni denetime gelene kadar eksiklikleri zaten tamamlayacaktım. Bu 80 milyon TL'lik borç karşılığı vereceğim 20 daire her ne hikmetse bir el tarafından tapu devrine bir gün kala engelleniyor ve ben, birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sağlanıyor. Öncelikle kendimin, sonrasında ise Ahbap Derneğinin ekonomik krizinin nasıl geliştiğini anlatacağım. 2023 yılının Şubat ayında meydana gelen deprem sonrasında ülkede çok büyük tartışma konusu oldu. Ahbap'a gelen bağışlar 4 milyar TL'yi bulmuştu. Bu konuda az önce tutanağa geçilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden, ki benim için konuyla alakası var, hem de çok var, ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı