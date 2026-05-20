Emeklilerden sağlıkta katkı payına karşı TBMM'ye dilekçe

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Halkevleri Emekli Hakları Meclisi, "sağlıkta katkı ve katılım paylarının kaldırılması" talebiyle topladıkları dilekçeleri TBMM'ye sundu. Halkevleri Onursal Genel Başkanı Abdullah Aydın, "Meclis bir an önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 'Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler' başlıklı 69. Maddesinde gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Emekliler olarak sağlık hakkımızın ve tüm diğer haklarımızın peşindeyiz" dedi.

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi, "sağlıkta katkı ve katılım paylarının kaldırılması" talebiyle Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları dilekçeleri TBMM'ye sunmadan önce Ankara'da bir araya geldi. Dilekçelerin teslimi öncesinde emekliler, TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapmayı planladı.

Kızılay'da toplanan emeklilerin TBMM Dikmen Kapısı'na yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi. Emeklilerin Madenci Anıtı önünde açıklama yapma talebi de karşılık bulmayınca, basın açıklaması İçişleri Bakanlığı önündeki üst geçitte yapıldı.

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi'ne DİSK Emekli-Sen ve Tüm Emekliler Sen'de destek verdi.

"Emeklilerden sağlıkta katkı ve atılım payı alınmasın" pankartı ardında toplanan emekliler, "Sağlık hakkımızın peşindeyiz", "Bizi hasta edenlerin peşindeyiz" ve "Sağlıkta katkı-katılım soygununa son" dövizleri taşıyarak "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sağlık haktır satılamaz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "AKP'den hesabı emekliler soracak" ve "Sadaka değil insanca ücret istiyoruz" sloganları attı."

AYDIN: "EŞİT, PARASIZ, ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HAKKIMIZIN PEŞİNDEYİZ"

Halkevleri Emekli Hakları Meclisi adına basın açıklamasını Halkevleri Onursal Genel Başkanı Abdullah Aydın yaptı. Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün emekliler olarak 'Artık Yeter! Düzeniniz bizi hasta ediyor' demek, sağlık hakkımıza erişimin önündeki engellerden biri olan katkı ve katılım paylarının kaldırılması talebimizi içeren imzaları Meclise sunmak için bir aradayız. Sağlığımız elimizden alındığı gibi sağlık güvencesinden de yoksun bırakıldık. Sağlık hizmetlerine erişemiyoruz. Muayene ve ilaç katılım payları, eşdeğer ilaç farkları, reçete parası, tedavi giderleri olarak üst üste biniyor. Diş tedavisi, işitme cihazı, protezler, gözlük gibi temel ihtiyaçlarımızı ücretini ödeyerek karşılamamız isteniyor. İşitme cihazlarının fiyatları 25 bin ile 90 bin lira arasında değişirken emekliye 5 bin 87 lira cihaz parası ödeniyor. Bize açıkça 'duymayın!' deniyor. SGK'nın gözlük çerçeve ve camı için ödediği para ile gözlük almak ne mümkün! 'Görmeyin!' diyorlar. Randevu sorunu, hastanelerin ulaşılabilir olmaması, kimi ilaçlara erişim sorunu bu soruna ekleniyor. Sağlık hakkı emekliler için erişilemez hale geliyor. Kampanyamıza başlarken de demiştik: Kabul etmiyoruz! Eşit, parasız, erişilebilir sağlık hakkımızın peşindeyiz."

Sağlık bir hak olarak herkes için güvence altında olmalıdır. Eşit, parasız, erişilebilir sağlık hakkı, sağlık sorunlarımızın arttığı emeklilik döneminde bizler için daha yaşamsal. Bu nedenle emekliler ve hak sahiplerine sağlanan sağlık hizmetlerinden katkı ve katılım paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından topladığımız binlerce imzayı teslim ediyoruz. Kampanyamız sadece bir başlangıç. Öncelikle atılan her bir imzanın, milyonların talebinin takipçisi olacağız: Meclis bir an önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 'Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler' başlıklı 69. Maddesinde gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Emekliler olarak sağlık hakkımızın ve tüm diğer haklarımızın peşindeyiz. Haklarımızı gasp edenlerin, bizleri temsilen meclis koltuklarında oturup sermayeyi temsil edenlerin de peşinde olacağız."

KALENDER: "EMEKLİ KARDEŞİM, SAĞLIKTA KATKI PAYI ÖDEMEK İSTEMİYORSAN ÖRGÜTLÜ OL"

SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın da "Açlık sınırının altında maaşa tabi tutulan emekliler, aynı zamanda 14 kalemde katkı, katılım payı ve ilave ücretler vermek zorunda kalıyorlar. Biz sadece bu ülkenin yurttaşları için değil, bu topraklarda yaşayan herkes için ücretsiz sağlık talep ediyoruz. Ödediğimiz vergiler yeter, biz yıllarca çalışıyoruz. İleri yaşlardaki insanlar açısından kronik hastalıklar çok daha fazla artıyor, daha fazla sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Halkın yürüttüğü sağlık hakkı mücadelesini daha da toplumsallaştırmak adına bundan sonra da mücadelede ortaklaşmaya ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, "İnsanca yaşamak, mal ve hizmetlerden, gelişim ve refahtan hakkımız olanı istiyoruz. Buradan 17 milyon 700 bin emekliye bir çağrıda bulunuyorum: Emekli kardeşim, enflasyon altında ezilmek istemiyorsan, sağlıkta katkı payı ödemek istemiyorsan, insanca yaşamak istiyorsan örgütlü ol, güçlü ol" diye konuştu.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polis barikatına tepki göstererek, "Bugün Ankara Emniyeti'nin göstermiş olduğu muazzam çaba, bu eylemi engelleme çabası, daha önce eğitim emekçilerine de aynı şekilde gösterildi. Daha önce maden işçilerine de aynı muamele yapıldı. Biz şunu görüyoruz: Bu memlekette hakkını aramak isteyen kim varsa karşısında sarayın kolluk güçlerini buluyor, sarayın polisini buluyor" dedi.

Bu ülkede milyonların servetinin yüzde 1'in cebinde olduğunu bildiklerini söyleyen Merttürk, "Korktukları şey tam da yüzde 99 olan bizlerin, milyonların örgütlenip onların karşısına dikilmesidir ve bu isyanın örgütlenmesinden korkmaya devam etsinler. Bizler Halkevciler olarak, başta Emekli Hakları Meclisimizin deneyimlerine dayanarak ama işçi sınıfının tüm kesimleriyle, kadınlarla, gençlerle birlikte sarayın karşısında örgütlü bir güç olarak dikilmek için ve bu memleketi hak ettiği eşit, özgür bir geleceğe kavuşturmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamının ardından emekliler ayrı gruplar halinde Meclis'e giderek topladıklarını dilekçeleri sundu.

Kaynak: ANKA