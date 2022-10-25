Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu Güncel Haberler BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklaması yapıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Haliç Güncel Haberler

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