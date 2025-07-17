Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı
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Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı
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Yunus Emre Enstitüsü'nde naylon faturalar ile 300 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan vakfın eski başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ayrıca, Ateş'in kendisi ve yakınları adına 73 banka hesabı açtırdığı ortaya çıkmıştı.

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

YOLSUZLUĞUN BOYUTU 300 MİLYON TL

Türkçe'yi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutu ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

17 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait 1458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya el konuldu.

ESKİ BAŞKANA HAVALİMANINDA GÖZALTI

Milyonluk vurgun yapan eski başkan Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ateş'in kendisi ve yakınları adına 73 banka hesabı açtırdığı ortaya çıkmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEngin Küçükşengün:

Doldurun depoları öbür taraf ta lazım olur

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Haber YorumlarıAlkurt:

Hep soyluyorum, Islami isimler kullanilarak Vakif Adi altinda miliyonlar donuyor.Ama Bizim Simsek gormuyor

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Haber YorumlarıMGk:

Reis affetmiyor artık herkes ayağını denk alsın

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

YALNIŞINIZ OLMASIN ADAM CHP Lİ VEYA MUHALEFETTEN BİRİ DEĞİL AYIB OLİİ. İNSAN HİÇ KENDİ ADAMINA BUNU YAPARMI ALTIN KAÇIRAN DEZENFEKTAN SATAN PUDRA ŞEKERİ ÇEKEN YÜZLERCESİ NE OLACAK ONUDA BUNLAR GİBİ İDARE ETSENİZ NE OLURDU

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Haber YorumlarıMGk:

Yargılasa suç, yargılamasa suç artık ayık gezmeyi deneyin bu şeklide çekilmiyorsunuz

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Haber Yorumlarıkedidelisi:

CHP iktidarda olsaydı çalan ortaya da çıkmazdı. Kendisi hırsız olduğu için

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kafasını koparmak caizdir, biz yapamayız gönderin İrana ertesi gün işleri tamamdır

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