Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

YOLSUZLUĞUN BOYUTU 300 MİLYON TL

Türkçe'yi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutu ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

17 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait 1458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya el konuldu.

ESKİ BAŞKANA HAVALİMANINDA GÖZALTI

Milyonluk vurgun yapan eski başkan Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ateş'in kendisi ve yakınları adına 73 banka hesabı açtırdığı ortaya çıkmıştı.