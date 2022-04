Hakkı Saruhan Oluç'tan Bakan Nebati'ye: "Senin Görevin Gemileri Karadan Yürütmek Değil Enflasyonu Düşürmek"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz" sözlerine tepki göstererek, "Senin görevin gemileri karadan yürütmek değil; enflasyonu, hayat pahalılığını düşürmek. Senin görevin, ülkedeki işsizliği, yoksulluğu azaltacak ekonomik adımlar atmak" dedi.

Hakkı Saruhan Oluç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Oluç, Nureddin Nebati'nin ABD'deki temaslarını anlatırken söylediği "Ah buradakiler, gelseydiler, orada da Türkiye'ye olan ilgiyi, alakayı, Türkiye'yle ilgili beklentileri bir görebilseydiler" sözlerini değerlendirdi. Oluç, "Hazine ve Maliye Bakanı'nın daha fazla konuşması lazım. Hani bir ara 'çok konuşma' denildi diye laflar çıkmıştı, biz o zaman çok üzülmüştük. Şimdi iktidara çağrı yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın daha çok konuşmasını sağlayın" diye konuştu.

"SENİN GÖREVİN GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTMEK DEĞİL"

Oluç, Bakan Nebati'nin JP Morgan'daki toplantıdan sonra söylediği "Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz" sözlerine ilişkin de "Bu yürütme mevzusunda Türkiye toplumu, gerçekten çok ciddi sorunlar olduğunun farkında. Aslında tekerlekli bavullarla yürütülenleri engellese bu Hazine ve Maliye Bakanı, -turistleri kastetmiyorum, o bavulların içine doldurulanları kastediyorum- o zaman gemileri falan karadan yürütmeye gerek kalmaz. Senin görevin gemileri karadan yürütmek değil; enflasyonu, hayat pahalılığını düşürmek. Senin görevin, ülkedeki işsizliği, yoksulluğu azaltacak ekonomik adımlar atmak" dedi.

Bakanlar Kurulu'nun bugün toplanacağını anımsatan Oluç, "Çağrıda bulunuyoruz: Yaşlıların, emeklilerin bayram ikramiyesini en az enflasyonun artış oranında, daha gerçekçi ve doğru bir açıdan da bakarsak asgari ücret düzeyine yükseltmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Oluç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'nca iade edilmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Milletvekilimiz bir kanun teklifi vermiştir. Meclis Başkanı da kanun teklifini uygun görmediği için geri göndermiştir. Mesele bundan ibarettir. Bir milletvekilinin her konuda kanun teklifi verme imkanı, görevi vardır. Kanun teklifinin içeriğini beğenirler, beğenmezler ama kanun teklifi verilebilir. Bir milletvekilinin yasama faaliyetinin bir parçasıdır kanun teklifi vermek. Milletvekilimiz de böyle bir kanun teklifi vermeyi uygun görmüştür, vermiştir.

Bu konuda, her 24 Nisan'da, HDP kurulduğundan beri açıklamalar yapmıştır. Ben, bu açıklamaların tamamını bilen bir yerden konuşuyorum. Her yıl bu açıklamalar yapılır. Bu sene de MYK'mız bir açıklama yapmış ve açıklama da demiştir ki '107 yıllık acıları ve yası paylaşıyoruz'. Başlığı bu olmuştur ve MYK özenle şunu vurgulamıştır: 'Tarihsel hakikatler ile yüzleşmek, mağdur halklar ve inançlardan özür dilemek ve onarıcı adalet yollarına başvurmak, birbirine anlamak ve tarihsel yaraları samimi yaklaşımla sarmak, ortak bir gelecek için samimi vazgeçilmez adımlardır' demişlerdir. MYK demiştir ki 'Coğrafyamızı çoraklaştıran utançlarla yüzleşmeyi ertelemek toplumsal barışa ve hakikatlerin konuşulmasına hizmet etmemektedir, tarihsel ve evrensel bir doğru dünyanın her yerinde geçerlidir, insanlığa karşı işlenen suçlarla yüzleşilmesi ortak ve eşit bir geleceği, toplumsal barışı kurmanın önemli adımıdır' demiştir. Bir noktaya daha dikkat çekmiştir MYK'mız, demiştir ki 'Bu topraklarda bu coğrafyanın kadim halklarından olan Ermeni halkı ve Ermeni yurttaşlarımızla birlikte huzur içinde yaşamak son derece önemlidir, aynı zamanda bölgemizin bir parçası olan Ermenistan Devleti ile diplomatik, ticari, ekonomik ilişkileri geliştirmek halkların ihtiyacı ve çıkarınadır' demiştir. MYK'mız, partimizin görüşünü ifade etmiştir; durum bundan ibarettir."

Bir basın mensubunun, "Bu konuyla ilgili Türklerin soykırım yapmadığına dair AİHM kararı var. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Oluç, "AİHM kararı öyle mi? Başka AİHM kararları da var. Bu iktidar AİHM kararlarına bu kadar meraklıysa niye uygulaması gereken AİHM kararlarını uygulamıyor. Önce uygulanmayan AİHM kararlarını konuşalım da mesela Osman Kavala, mesela Selahattin Demirtaş. Önce bu iktidar uygulaması gereken AİHM kararlarını konuşsun, sonra diğer AİHM kararlarını da hep birlikte konuşuruz" yanıtını verdi.