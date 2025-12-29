Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 3 bin 697 kişi yakalandı

Hakkari'de 1 Ocak-27 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 bin 697 kişi yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında söz konusu dönemde meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler değerlendirildi.

Kentte, 1 Ocak-27 Aralık tarihleri arasında asayiş olaylarında yüzde 10, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 12, kasten yaralama olayları yüzde 3 ve hırsızlık olayları yüzde 34 azaldı.

Kaçakçılıkla mücadelede yapılan operasyonların yüzde 17 arttığı kentte, çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 bin 697 kişi yakalandı.

Vali Çelik, yılbaşı dolayısıyla il genelinde kamu düzeninin ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik tüm planlamaların titizlikle yapıldığını belirtti.

Yılbaşında kent genelinde 1334 jandarma ile 1148 emniyet personelinin sahada görev yapacağını ifade eden Çelik, "İlimizde suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve ilgili kurumların birim amirleri katıldı.