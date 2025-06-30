Hakkari'de Sismik İzolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İnşaatı İncelendi

Hakkari'de Sismik İzolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İnşaatı İncelendi
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Biçer Mahallesi'nde inşaatı süren 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi projesinde incelemelerde bulundu. Hastane, sismik izolatör teknolojisi ile depreme karşı dirençli şekilde inşa ediliyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sismik izolatörlü olan 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Biçer Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve 100 yataklı olarak projelendirilen hastane, sismik izolatör teknolojisiyle depreme dirençli şekilde inşa ediliyor.

Çelik, hastanenin inşaatına giderek yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Firma görevlileri, daha sonra proje ve çalışmalar hakkında Çelik'e sunum yaptı.

Çelik'e, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Adıgüzel, Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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