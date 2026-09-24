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Hakkari'de okul güvenliği toplantısında riskli okullara dedektör planı anlatıldı

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Hakkari'de okul güvenliği toplantısında riskli okullara dedektör planı anlatıldı
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Hakkari'de okul güvenliği için düzenlenen Eğitim Koordinasyon ve Okul Güvenliği Toplantısı'nda riskli okul girişlerine dedektör ve acil durum butonu planı anlatıldı. Kentte 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

Hakkari'de Eğitim Koordinasyon ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma ile İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Sorumlu Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, okul güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

Kızılkaya, çocukların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında yetişmesinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Hakkari'de 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmenin bulunduğunu dile getiren Kızılkaya, 1273 araçla 16 bin 225 öğrencinin taşındığını, 38 bin 631 öğrenciye sıcak yemek hizmeti verildiğini ve 1 milyon 57 bin 851 ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını aktardı.

Okulların çevresel ve fiziksel şartları ile asayiş ve vaka durumları dikkate alınarak güvenlik risk analizlerinin yapıldığını ifade eden Kızılkaya, riskli okulların girişlerinde ihtiyaca göre turnike, kapı ve el tipi dedektörler ile acil durum butonlarının yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi.

Kızılkaya, okul çevresindeki metruk yapıların güvenli hale getirilmesi, tekel bayileri, internet kafeler ve oyun salonlarının denetlenmesi, gerekli durumlarda narkotik uygulamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Hakkari'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle afet hazırlıklarının da sürdürüldüğünü anlatan Kızılkaya, AFAD, belediye, jandarma ve sağlık birimleriyle işbirliği içinde deprem ve yangın tatbikatları ile afet farkındalık eğitimlerinin düzenlendiğini kaydetti.

Toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcıları Murat Güneş, Orçun Cüneyt Zor ve Burak Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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