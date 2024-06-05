Hakkari'de belediye başkanının tutuklanması sonrası sokaklarda gerginlik

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütünü yönetmek", suçundan yargılanan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmasını hükmetti.

Akış ile birlikte tutuksuz yargılanan 12 kişi ise duruşmaya katılmadı. Avukatlarının katıldığı duruşmada 3 kişi hakkında beraat kararı verilirken, 9 kişi hakkında ise 'Örgüt üyeliği suçundan' 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında çeşitli cezalar verildi.

"ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM"

Duruşmada savunma yapan Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.

KARAR SONRASI SOKAKLARDA GERGİNLİK

Görevden alınan Belediye Başkanı Akış'a ceza verilmesini ardından Hakkari kent merkezinde toplanan ve yürümek isteyen grup ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Yürümek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve milletvekillerinin bulunduğu bir grupta Valilik binası önüne geldi. Kent merkezindeki gerginlik sürerken polis kent genelinde güvenlik önlemi aldı.