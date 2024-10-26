HAKKARİ Bakan Işıkhan: Teröristlerin bu saldırısı, doğrudan Türkiye'nin bağımsızlığına yapılmış menfur bir saldırıdır

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "TUSAŞ'ta hem istiklalimizin hem de istikbalimizin teminatı olan ve 'Gök Vatan'da bağımsız olmamızı sağlayacak yerli ve milli savunma projelerimiz hayata geçiriliyor. Dolayısıyla, alçak teröristlerin bu saldırısı, doğrudan Türkiye'nin bağımsızlığına yapılmış menfur bir saldırıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yüksekova Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Burhan Yaşar yeniden seçildi.

Bakan Vedat Işıkhan, kongrede yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet, hastanede tedavi gören yaralılara şifa diledi. TUSAŞ'ın savunma sanayinin kalbi niteliğinde ve çok önemli bir kuruluş olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "TUSAŞ'ta hem istiklalimizin hem de istikbalimizin teminatı olan ve Gök Vatan'da bağımsız olmamızı sağlayacak yerli ve milli savunma projelerimiz hayata geçiriliyor. Dolayısıyla, alçak teröristlerin bu saldırısı, doğrudan Türkiye'nin bağımsızlığına yapılmış menfur bir saldırıdır. Hürjet, Hürkuş, Atak, Gökbey ve Milli Muharip uçağımız Kaan gibi daha pek çok milli savunma projemizi üreten, yüz akı kurumlarımıza yönelik bu tür alçakça saldırıların, tam bağımsızlık yolunda prangalarını kırmaya çalışan Türkiye'ye engel olma çabaları olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu saldırının tetikçileri başta olmak üzere o kuklaları oynatan asıl faillere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaksınız. TUSAŞ mühendisimizin tüm dünyaya haykırdığı gibi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Onlar engel olmaya çalıştıkça biz daha çok gayret edeceğiz" dedi.

'BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu coğrafyada tarih boyunca, hain planlara ulaşmak isteyenlerin hep var olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, ancak hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını kadim kardeşlik hukukunun daima bütün şer odaklarına galip geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarıyla tek vücut olan Türkiye'yi, kimsenin bölmeye, parçalamaya gücü yetmeyecek. Ben Mardinli bir kardeşinizim. Bu coğrafyayı çok iyi biliyorum. Bu coğrafya, insanlık tarihi boyunca çok büyük zulümlere, çok büyük mücadelelere tanıklık etti. Aynı zamanda çok büyük kahramanlık destanlarına da tanıklık etti. Biz bu toprakları da, bu topraklardaki gönülleri de birlikte fethettik. Tarih boyunca bu coğrafyaya yönelik habis planlara karşı birlikte mücadele ettik. Bu topraklar için birlikte kan döktük, birlikte bedel ödedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istikbalimize kastedenlere karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle kararlı yürüyüşümüzün sonu tam bağımsız güçlü Türkiye ve kardeş coğrafyalarımızda zulmün son buluşu olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

'DAVAMIZ MEMLEKET DAVASIDIR, BİRLİK VE BERABERLİK DAVASIDIR'

"Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek amacıyla, sizler teşkilatlarımızda bizler kurumlarımızda görevimizin başındayız" diyen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bu yenilenme süreci hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin çeyrek asra yaklaşan büyük yürüyüşünü daha da hızlandıracak, motivasyonunu perçinleyecektir. Hakkari'ye, Yüksekova'ya yeni bir soluk getirecektir. Biliyorsunuz ki kongreler, bizim teşkilatlarımızın şölenidir, bayramıdır. Her ne kadar buruk olsak da şevk ve azimle yürüttüğümüz çalışmalarımızdan bir an bile ödün vermemeliyiz. Biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadık. Çünkü AK Parti, vatan evlatlarından oluşan bir millet hareketidir. Çünkü AK Parti, bu ülkeye ve bu ülkenin değerlerine, husumeti kendine vazife edinmiş, dışarıdan kurmalı ideoloji aparatlarının aksine, davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi bir 'Anadolu İhtilali'dir. AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran da işte bu hasbi ve hakiki yaklaşımdır. Davamız memleket davasıdır, birlik ve beraberlik davasıdır. Bu motivasyonla, alın teri ve emekle hep 'daha ileri' diyerek, ülkemizi son 22 yılda bugünlere hep birlikte taşıdık. Türkiye, hükümetlerimizin vizyoner bakış açısıyla her alanda büyük başarılara imza attı. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten savunma sanayisine varana dek ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren her konuda adeta destan yazdık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden taviz vermeden, ayrım yapmaksızın, nüfusumuzun tamamını yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturduk."

'ŞEHİRLERİMİZİN TERÖRLE ANILDIĞI GÜNLERE DÖNMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

SGK'yı bütün ülkelerin gıptayla baktığı bir seviyeye getirdiklerini anlatan Bakan Işıkhan, Hakkari'ye çalışma hayatı icraatları dahil 72 milyara yakın yatırım yaptıklarını söyleyerek, " Hakkari'nin Yüksekova'nın istihdamı ve kalkınması bizim için çok önemlidir. Bu kapsamda 'İŞKUR İş Gücü Uyum Programı'mızla Hakkari'nin 2 bin istemişlerdi, buradan 4 bin kontenjan açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Terörle, kaosla, ihmallerle tarumar edilmiş ilçeleri yeniden inşa ettiklerine söyleyen Bakan Işıkhan, "Biz bunları, yenisini, daha iyisini yapmak şöyle dursun, yapılanı da yıkmak için çabalayan sözde yerel yönetimlere rağmen yaptık. Adeta akıntıya karşı kürek çekercesine, engelleri aşarak yaptık. İnşallah bundan sonra da Hakkarili hemşerilerimizin ve siz değerli AK Parti gönüllülerinin desteğiyle, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Bütün ilçeleriyle birlikte Hakkari'nin çalışma hayatını, ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Başta Hakkari olmak üzere şehirlerimizin terörle anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Tüm teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımız ve devlet kurumlarımızla birlikte bölgemizin can damarı Hakkari'nin gelecek güzel günleri için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, daha sonra çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),