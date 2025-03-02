Hakan Fidan'dan Ukrayna Zirvesi'nde dikkat çeken mesaj: Barış vurgusu dikkat çekti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Umarım hemen ateşkes olur ve arkasından da kalıcı bir barış anlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir, o konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ev sahipliğinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının ardından açıklama yaptı. Hakan Fidan, zirvenin gerçekten önemli olduğunu, 17 ülkenin, Avrupa Birliği'nin, Kanada'nın aynı zamanda katıldığı bir zirvenin yapıldığını belirtti.

"AMERİKA'NIN SON HAFTALARDA ALMIŞ OLDUĞU POZİYON BAZI FARKLI GÖRÜŞLERE NEDEN OLDU"

Fidan, Avrupa Birliği, NATO ülkeleri, Amerika dışındaki bütün ülkelerin önemli temsilcilerinin toplantıya katıldığını aktaran Fidan, "Burada esas gündemi, Ukrayna, Ukrayna'daki muhtemel bir barış anlaşması, ateşkes ve bunun nasıl mümkün olabileceği konusu tartışıldı. Çeşitli, farklı fikirler var. Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde. Bütün bunların hepsi masa etrafında tartışıldı Avrupalı liderleri tarafından. Türkiye'nin buradaki katkısı önemli, hem Ukrayna'daki bir olası barış anlaşması için hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu var, bunun hayata geçirilmesi için" ifadelerini kullandı.

"İKİ HAFTADA BİR ÜÇ HAFTADA BİR YAPILACAK TOPLANTILARI GÖRECEĞİZ"

"An itibarıyla şu anda Amerika'ya ziyaretini yapmış olan Avrupalı liderleri tekrar bir araya gelip burada neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var" diyen Fidan, "Kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumdalar. Müteakip toplantılar olacak ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla bir araya gelmek olacak. Burada, altı ayda bir, iki ayda bir olmak yerine, iki haftada bir üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz. Amerika'daki son ortaya konan politikanın, Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu, açıktan tartışılıyor. Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Fidan ayrıca "Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz. Umarım hemen ateşkes olur ve arkasından da kalıcı bir barış anlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir, o konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizi önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, barışın kaybedeni olmaz" sözlerini sarf etti.