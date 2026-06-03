HAK-İŞ, BM Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan farklı ülkelerin sendikalarının temsilcileri ile çok sayıda kişi ve Türk vatandaşı katıldı.

Katılımcılar ellerindeki Filistin, Türk ve diğer ülkelerin bayraklarıyla "Free Palestine (Özgür Filistin )" sloganları attı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Filistin'e destek gösterisine katılan herkese teşekkür ederek, Türkiye'de hükümet, sendikalar ve sivil toplum kuruluşu kanadının yanı sıra uluslararası paydaşlardan bu toplantıya yönelik desteğin önemini vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünün Ekim 2023'ün çok öncesine dayandığını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Filistinli kardeşlerimiz, İsrail terör devletinin kurulmasından itibaren yaklaşık 80 yıldır sürgünler, işgaller, katliamlar, yer değiştirmeler ve hasılı insanlık dışı uygulamalarla muhataplar. Bütün bu zulümler, baskılar, katliamlar ve işgaller 7 Ekim'den sonra veçheye büründü. Bu yeni veçhede insanlık, insanlığın vicdanı, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum adına ne varsa katil devlet ve onun başındaki katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından Filistinli kardeşlerimize uygulandı."

Arslan, Filistin'de yapılan soykırımın yanı sıra camilerin, okulların, hastanelerin ve insanların barındığı evlerinin yerle bir edildiği yıkıma sessiz kalan Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği, Arap Birliği ve diğer uluslararası teşkilatları bu katliama sessiz kaldıkları için eleştirdi.

Gazze'de katliam ve soykırıma sessiz kalanların varlığına dikkati çeken Arslan, "Buna sessiz kalanlar en az Siyonist katil devlet kadar sorumlular ve onlar da tarih önünde hesap vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, uluslararası toplumun sessizliğine rağmen dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'e destek için meydanları dolduran herkese teşekkür etti.

Gazze'ye yönelik ambargoyu kırmak ve oradakilere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, sonrasında İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na katıldığını hatırlatan Arslan, "Filoda, insani yardımların dışında silah sayılabilecek çakı bıçağı bile yoktu. Sadece Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmak, Gazze'deki ablukayı yıkmak, Gazze'deki kardeşlerimizle kucaklaşmak ve hukuksuz olarak Gazze'deki baskının, zulmün, işgalin sona ermesi için yola çıktık." dedi.

"İsrail'in yaptığı, uluslararası sularda bir haydutluk örneğiydi"

Arslan, meşakkatli, zorlu ancak onurlu bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, 50'den fazla ülkeden Filistin davasına kendini adamış yaklaşık 475 aktivistin yer aldığı girişimin, daha Filistin kara sularına ve Gazze'ye ulaşmadan İsrail askerleri tarafından engellendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gemilerdeki aktivistlerimiz herhangi bir şekilde ellerinde askerliği andıracak herhangi bir malzeme, silah benzeri olmadığı halde maalesef gemilerimize çıkıp hepimizi alıkoydular. İsrail'in yaptığı, uluslararası sularda bir haydutluk örneğiydi. Bu haydutlar bütün aktivistlerimizi askeri gemilere indirerek olmadık işkencelerle, hakaretlerle, küfürlerle ve insan onuruna yakışmayan uygulamalarla, şiddet uygulayarak, hatta cinsel saldırılarda bulunarak insanlığın gözü önünde kahpece, ahlaksızca bir tutum sergilediler."