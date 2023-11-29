Hak-İş Konfederasyonu Gazze'de hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturdu

ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "katil İsrail Devleti ve ABD'nin de desteğiyle yaşattığı katliamı hep beraber görüyoruz. Hak-İş olarak bu katliamlara karşı en sert tepkilerimizi ortaya koyduk" dedi.

Hak-İş tarafından Kudüs Komitesi Hatıra Ormanı'nda 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla "Filistin Gazze Şehitleri Hatıra Ormanı Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi.

Etkinliğe, Arslan'ın yanı sıra HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda HAK-İŞ üyesi katıldı.

Filistin ve Filistin halkı için tek yürek olmak için uluslararası sendikalara davet gönderildiğini ama Hak-İş olarak yalnız kaldıklarını ifade eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünya Filistin Günü dolayısıyla buradayız. Bu günün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmesi 1978 yılında olmuştur. Asıl garabet 1947 yılında bölündüğü gündür. Birleşmiş Milletler ne yazık ki galip devletler ve emperyalistler üzerinden Filistin topraklarını 1947'de ikiye böldüler. Aradan 32 yıl geçtikten sonra 29 Kasım'ı Dünya Filistin Günü olarak güya Filistinlilerin gönlünü almak için yaptılar. Burada bile bir ihanet ve ikiyüzlülük var. Buna rağmen biz 29 Kasımı Dünya Filistinliler Günü'nde Türkiye'de de her yıl etkin bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Geçen yıl 29 Kasım'da Konfederasyonumuz için büyük bir onur olan Filistin Devlet Başkanlığı bizlere takdim edilmişti. Aradan bir yıl geçti ne yazık ki her şey çok daha kötü oldu. Katil İsrail Devleti ve ABD'nin de desteğiyle yaşattığı katliamı hep beraber görüyoruz. Hak-İş olarak bu katliamlara karşı en sert tepkilerimizi ortaya koyduk. Konfederasyonumuz, bütün dünya emek hareketine çağrı yaparak önce Türkiye'de sonra Refah ve Ürdün'de büyük etkinlikler gerçekleştirmek üzere çağrıda bulundu. Ne yazık ki uluslararası sendikal hareketi Türkiye'de bir konferans yapmaya ikna edemedik. Mısır konfederasyonunu Refah'a gitmeye ikna edemedik. İnsanlığın ayağa kalkmasını söyledik ama Hak-İş olarak yalnız kaldık. Bugün Filistin'de hayatlarını kaybedenler tüm şehitler için bir fidan dikme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Fidan dikme töreni sembolik bir törendir. Bugün 250 fidanı toprakla buluşturacağız. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail diye diye İnşallah bunları kahredeceğiz. Ne emperyalist Amerika'ya ne de katil İsrail'e bundan sonra rahat yok. Bunlar hesap verecekler. Mutlaka uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar. Katil Amerika bu yaptıklarının hesabını insanlığa verecek" ifadelerini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa konuşmasında Hak-İş ekibine etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, Türkiye ve Filistin arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı.

"Filistinli şehitlerimiz adına fidan dikiyorsunuz ve şehitlerin ismi yer alıyor. Bu fidanlar büyüyecek. Büyüdüğü zaman gelecek nesil için hikayelerimizi anlatacaklar" ifadelerini kullandı.

Pankart ve dövizler taşıyan üyeler bir süre İsrail aleyhinde slogan attı. Konuşmaların ve sloganların ardından 250 fidan toprakla buluştu.