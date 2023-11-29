HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gazze'de hayatını kaybedenler için düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ne emperyalist Amerika'ya ne de katil İsrail'e bundan sonra rahat yok. Bunlar hesap verecekler.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ne emperyalist Amerika'ya ne de katil İsrail'e bundan sonra rahat yok. Bunlar hesap verecekler. Mutlaka uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar. Katil Amerika bu yaptıklarının hesabını insanlığa verecek." dedi.

HAK-İŞ tarafından Kudüs Komitesi Hatıra Ormanı'nda 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla "Filistin Gazze Şehitleri Hatıra Ormanı Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi.

Etkinliğe, Arslan'ın yanı sıra HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda HAK-İŞ üyesi katıldı.

Pankart ve dövizler taşıyan üyeler bir süre İsrail aleyhinde slogan attı.

Genel Başkan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de hayatını kaybedenlerden 250 kişi için fidan dikileceğini ve üstüne isimlerinin yazılacağını ifade ederek, "Filistinli ve bütün şehitlerimizi ebediyen yaşatacağız ve birlikte bu mücadelelerle kardeşlerimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Arslan, şöyle devam etti:

"Gazzeli kardeşlerimize buradan selam gönderiyoruz. Direnin ve kazanacaksınız. 'Ya özgürlük ya şehadet' dediniz. Arkasında duracaksınız ve 'Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail' diye diye inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Ne emperyalist Amerika'ya ne de katil İsrail'e bundan sonra rahat yok. Bunlar hesap verecekler. Mutlaka uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar. Katil Amerika bu yaptıklarının hesabını insanlığa verecek. Buna inanıyoruz. Çünkü zulüm ebedi değildir Zalimlerin sonu mutlaka hüsrandır. Biz buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın HAK-İŞ."

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa da konuşmasında HAK-İŞ ekibine etkinliğin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür ederek, Türkiye ve Filistin arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı.

Mustafa, "Filistinli şehitlerimiz adına fidan dikiyorsunuz ve şehitlerin ismi yer alıyor. Bu fidanlar büyüyecek. Büyüdüğü zaman gelecek nesil için hikayelerimizi anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.