HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Bursa'da konuştu Açıklaması

Arslan, HAK-İŞ Bursa İl Başkanlığı'nda, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen basın toplantısında, talepler üzerine yönetim kurulu kararıyla bu yıl sendikanın 1 Mayıs etkinliklerini Bursa'da yapacağını söyledi.

Uluslararası emek hareketinin en önemli günlerinden 1 Mayıs'ın 140 yaşında olduğunu belirten Arslan, bugünün özellikle emek hareketini temsil edenler tarafından tüm ülkelerde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlandığını dile getirdi.

1 Mayıs'ın dünyada barışçıl eylemlerle kutlandığını söyleyen Arslan, şöyle devam etti:

"HAK-İŞ, 1 Mayıs'ın aslına ve ruhuna uygun şekilde kutlanması için büyük çaba sarf etmiştir. Bu çabalarımız da meyvesini vermiştir. Dünyadaki 1 Mayıs etkinliklerini yakından takip ediyoruz. 1 Mayıs, aslında haklarımızı elimizden alanlara karşı haklarımızı savunmak, haklarımızı daha ilerletmek, var olan sorunlarımızı yüksek sesle kamuoyuyla paylaşmak, taleplerimizi sıralamak, bütün bunları yaparken de barışçıl bir dil kullanarak, barışçıl bir etkinlik gerçekleştirerek ülkelerimizi kaos ve krizlere sevk etmemektir."

Arslan, Türkiye'nin değerlerini, tarihi duruşunu içinde barındıran 1 Mayıs etkinliklerini sendika olarak hayata geçirdiklerini belirterek, "Kaos, kavga, çatışma, kriz, gerginlik olmadan ülkenin değişik illerinden sabah erken saatlerde yola çıkarak, halay çekerek, türkü söyleyerek, mehter marşlarıyla, Kur'an-ı Kerim ile dualarla birlik, beraberliğimizi haykırdığımız o görüntülerle 1 Mayıs etkinliklerini yaklaşık 15 yıldır bu çizgide devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"Emekçiler ile üyelerimizin bizatihi alanlarda olmasını istiyoruz"

1 Mayıs'ın kardeşlik ve bayram havasında etkinliklerle geçmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ'in 1 Mayıs özeli, sadece işçiler bizim 1 Mayıs etkinliklerimize katılıyor. Siyasi partilerden, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden bir kısım gruplardan 1 Mayıs'a destek istemiyoruz. 1 Mayıs'ta emekçiler ile üyelerimizin bizatihi kendilerinin alanlarda olmasını istiyoruz." dedi.

Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in bu yılki 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin, "Bursa, bir emek şehri. Özellikle Marmara Bölgesi'ndeki emekçileri Bursa emekçileriyle buluşturup Gökdere Meydanı'nda, Bursa'ya barışçıl bir 1 Mayıs'ı, halayların çekildiği, türkülerin söylendiği, duaların edildiği, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, mehterlerin eşlik ettiği, arkadaşlarımızın kardeşlik hukukuyla kucaklaştığı, coşkulu, heyecanlı 1 Mayıs'ı Bursa'ya armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arslan, 1 Mayıs'ta Bursa'daki emekçileri saat 11.00'de Gökdere Meydanı'nda yapılacak miting ve etkinliklere beklediklerini de sözlerine ekledi.