HAK-İŞ, Gazze'de hayatını kaybedenler için fidan dikecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gazze'de yaşamını yitirenler için fidan dikeceklerini bildirdi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyelerinin kadına yönelik şiddeti kınamak ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı toplantıda konuştu.

Filistin'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin katledildiğine işaret ederek, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün bu açıdan anlam kazandığına vurgu yapan Arslan, HAK-İŞ olarak Filistin'e destek için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Filistin'e tarihsel sorumluluğumuz var"

Filistin topraklarının 4 asır boyunca Osmanlı Devleti himayesinde olduğunu vurgulayarak, bu konuda hem tarihsel hem de dini açıdan sorumluluklarının olduğunun altını çizen Arslan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa bizim için de kıymetli ve mübarektir. Etrafı mübarek kılınan topraklar, bugün işgal edilmiş Filistin toprakları. Dolayısıyla orada da bizim bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

HAK-İŞ üyelerini Filistinliler için yardım kampanyasına katılmaya davet ettiklerini ve bunu daha önce de açıkladıklarını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Başlangıçta HAK-İŞ'in bağımsız hesabına 3 milyon lira yatırdık. Üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve yöneticilerimizden de mümkün olduğu kadar, en yüksek tutarda bağış yapmalarını talep ediyoruz. Üyelerimizden, kadın komitemizden ve komite üyelerimizden, hasılı tüm sendika mensuplarımızdan ve milletimizden Gazze'ye yardım istiyoruz."

Uluslararası sendikalar ile neler yapılacağı konusunda ikili anlaşmaları geliştirmek için adımlar attıklarına, yardım kampanyasına destek istediklerine değinen Arslan, Filistin ve Gazze halkına yardım konusunda Mısır Konfederasyonuna da müracaat ettiklerini anlattı.

HAK-İŞ Başkanı Arslan, şöyle devam etti:

"'Refah'a gelip Gazze'deki katliamları protesto etmek istiyoruz. Mısır devletinden izin alın dünyadaki sendikal hareketin liderlerini oraya getireceğiz, bütün masraflarını biz üstleneceğiz' dedik. Ne yazık ki Mısır Konfederasyonu Sisi'den destek ve izin alamadı. Ürdün Konfederasyonu'nu aradık. 'Batı Şeria sınırında İsrail'i protesto etmek için sendikal hareketi oraya getireceğiz. Bize destek olun, yardım edin' dedik. Maalesef güvenlik nedeniyle onlar da izin alamadılar."

Mavi Marmara Hareketi

HAK-İŞ olarak İnsani Yardım Vakfının 2010'da yürüttüğü Mavi Marmara Hareketi'nin yeniden başlatılmasını istediklerini belirten Arslan, "Sivil toplum örgütleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bir dernek bu çalışmayla ilgili açıklama yaptı. Ama sivil toplum üyeleri maalesef ortak bir zeminde buluşamadı." ifadesini kullandı.

Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında özel bir çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özgecan Aslan Hatıra Ormanımızın bir bölümünü, konfederasyonumuzun Kudüs Komitesi Hatıra Ormanı olarak planladık. 29 Kasım'da Gazze'deki her bir şehidimiz için bir fidan dikeceğiz. Şehitlerimizin bir bölümünün isimlerini ve kartlarını bastırdık. Yağmurdan ve kardan etkilenmeyecek şekilde her fidanın üstüne bir şehidimizin ismini yazacağız. İnşallah o alanı tüm şehit kardeşlerimizin isimleriyle donatacağız."