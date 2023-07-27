Hak-İş, Filistin davasına destek için çalışmalar yapıyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) üye olmayan örgütlerin de Filistin davasına ilgilerini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Arslan, Filistin ile ilgili mücadelelerini anlamlandıracak adımlar atmaya devam ettiklerini ve uluslararası alanda işbirliği yapmanın önemine vurgu yaptı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) üye olmayan örgütlerin de Filistin davasına ilgilerini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız bütün uluslararası toplantıların gündeminin bir tanesi Filistin olmaya devam edecek. Yaptığımız kongrelerde Filistin konusunda mutlaka bir bölüm olmaya devam edecek" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) Genel Başkanı Shaher Saed, ortak sendikal eğitim programında bir araya geldi. Hak-İş Genel Merkezi'ndeki programda Hak-İş'in Filistin'e yönelik faaliyetlerinin yer aldığı kısa film gösterisi de sunuldu. İki sendika arasındaki örgütsel faaliyetlerin güçlendirilmesinin vurgulandığı toplantıda, Filistin'deki işçilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun sendika liderleriyle bir eğitim projesinin hayata geçirilmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu geç kaldığımız bir projeydi. Bugün bunu hayata geçiriyoruz. Filistin'in her bölgesinden sendika liderlerinin bu toplantıda bir arada olması bizim açımızdan son derece önemli. Bu açıdan değerli kardeşim Shaher Saed'e bu birlikteliği sağladığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hedeflerimizin gerçekleşmesi için birlikte çalışmamız gerekiyor"

Filistin ile ilgili Hak-İş olarak tarihi bir sorumlulukları olduğunu dile getiren Arslan, bütün dünyanın gözü önünde yapılan katliamlara ses çıkarmayanlara, görmezden gelenlere ve duymazdan gelenlere seslerini duyurmaları gerektiğini söyledi. Arslan, "Filistin'le ilgili mücadelemizi daha da anlamlandıracak adımlar atmaya çalışıyoruz. Bunu da birlikte yapacağız. Bizim bütün bu söylediklerimizin ve hedeflerimizin gerçekleşmesi için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu birlikte çalışmayı en anlamlı kılan iki işçi örgütünün hem uluslararası alanda işbirliği yapması hem de ikili düzeyde işbirliği yaparak somut adımlar atması bizim açımızdan son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"ITUC'a üye olmayan örgütlerin de Filistin davasına ilgilerini arttırmak için başka oluşumlar gerçekleştirdik"

PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed ile birçok uluslararası sendikal alanda beraber çalıştıklarını belirten Arslan, "Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) üye olmayan örgütlerin de Filistin davasına ilgilerini arttırmak için başka oluşumlar gerçekleştirdik. Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği'ni kurduk. ve bu birliğin üyelerinin pek çoğu ITUC üyesi değil ama gerek meslek örgütleri, gerek de işçi örgütleri olarak Filistin davasını tüm dünyaya ulaştırmak adına bir etkinlik oluşturduk. Bu etkinliğin kurucu başkanlığı ve 4 yıllık görev süresince başta Türkiye olmak üzere değişik ülkelerde çok önemli konferanslar düzenledik" açıklamasında bulundu.

"PGFTU ve Hak-İş birlikte uluslararası alanda da çalışmalarımızı yükselterek devam etmemiz gerekiyor"

Filistin ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini dile getiren Arslan, "Uluslararası sendikalı hareketin içindeki iki etkin kuruluş olarak PGFTU ve Hak-İş birlikte uluslararası alanda da çalışmalarımızı yükselterek devam etmemiz gerekiyor. Bu konuda bize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gerek federasyonlar nezdinde, gerek konfederasyonlar nezdinde, gerek ikili işbirliklerimiz nezdinde yaptığımız bütün uluslararası toplantıların gündeminin bir tanesi Filistin olmaya devam edecek. Yaptığımız kongrelerde Filistin konusunda mutlaka bir bölüm olmaya devam edecek. Filistinli kardeşlerimizle ortak faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin devletiyle ilgili yapılabilecekleri yine konfederasyonumuz yapmaya devam edecek" dedi.

Yapılan eğitim toplantısının Filistin meselesi açısından önemli bir aşama olduğunun altını çizen Arslan, bundan sonraki adımlarda da çalışmalarını PGFTU ile işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın yanı sıra PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Hak-İş ile PGFTU konfederasyonları üyeleri katıldı. - ANKARA