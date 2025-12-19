HAK-İŞ'in 'HAK Arama ve Kurtarma Umut Timinin Kapsamının Genişletilmesi Projesi' kapanış toplantısı yapıldı

HAK-İŞ Konfederasyonunun "HAK Arama ve Kurtarma Umut Timinin Kapsamının Genişletilmesi Projesi" kapanış toplantısı yapıldı.

Ankara'daki otelde düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ile Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı Hüseyin Ceven, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Afet İşleri Komite Başkanı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile HAK Arama ve Kurtarma Umut timlerinin üyeleri katıldı.

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Bakanlık olarak ciddi finansman desteği sağladıkları projeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da katkı sunduğunu söyledi.

Projenin kurumlar arası işbirliğinin ve ortak sorumluluk bilincinin kıymetli bir örneği olduğunu belirten Aydın, projenin isminde de yer alan "umut" kelimesi etrafında kenetlenmek gerektiğini ifade etti.

Sendikaların yalnızca çalışma hayatının aktörleri olmadığını dile getiren Aydın, aynı zamanda emeğin onurunu savunan, sosyal adaleti güçlendiren, zor zamanlarda milletinin yanında duran, toplumsal dayanışmayı diri tutan köklü yapılar olduklarını vurguladı.

Aydın, HAK-İŞ'in bu projesinde sadece üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla yetinmeyen, eğitimden sosyal yardımlara, afet bilincinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar geniş bir alanda sorumluluk üstlenen sendikal anlayışının görülebileceğini söyledi.

Afetlere hazırlık meselesinin sadece bir kurumun sorumluluğunda bulunmadığına, bu konuda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret eden Aydın, "HAK-İŞ'in bu projeyle ortaya koyduğu yaklaşım, bir taraftan afet öncesi hazırlık, akabinde afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerini kapsayan bütüncül bir proje. Bu anlamıyla da çok kıymet vermemiz gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir eğitim faaliyetinin ötesinde, aslında insan hayatını merkeze alan güçlü bir kurumsal vizyonun ürünü olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Arama kurtarma timi oluşturma hayaliyle HAK-İŞ Afet İşleri Komitesini kurduk"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da 2019'da arama kurtarma timi oluşturma hayaliyle HAK-İŞ Afet İşleri Komitesini kurduklarını belirterek, o süreçteki teşvik ve desteklerinden dolayı dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi'nin, "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldığını anlatan Arslan, ekip üyelerinin zorluklara rağmen fedakarca görev yaptığını söyledi.

Arama kurtarma ekipmanlarının fiyatlarının çok yüksek olduğuna işaret eden Arslan, Türkiye'nin bu durumu aşmak için savunma sanayisindeki gibi bu alanda da yerli üretim hamlesi yapması gerektiğini ifade etti.

Arslan, "HAK-İŞ'in imkanlarını sonuna kadar kullanarak şu anda 7 olan arama kurtarma timi sayısını en az 10'a çıkaracağız. Tabii yetmiyor. Bizimki henüz hafif arama kurtarma. Bizim hayalimiz, en az bir ekibimizin uluslararası arama kurtarma standardında ve akredite edilmiş olması." diye konuştu.

AFAD'ın arama kurtarma eğitimlerini verdiği il sayısını artırması talebini dile getiren Arslan, yeni arama kurtarma timlerinin oluşturulması ve ekipmanlarının temin edilmesi konusunda kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Arslan, projeye işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların aktarıldığı fondan finansman desteği sağlandığını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Tezcan ile Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı Ceven, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Afet İşleri Komite Başkanı Koçoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında Samsun, Ankara ve Van'da eğitim gören kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.