Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'u gündemine aldığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının sözleşmesine özel bir madde koydurmak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kritik olağan seçimli genel kurul öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZÜ JESUS'TA

Başkan adaylarının teknik direktör ve transfer hamleleri hız kazanırken, Aziz Yıldırım’ın listesinin ilk sıralarında tanıdık bir isim olan Jorge Jesus'un yer aldığı belirtildi. Aziz Yıldırım, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılması beklenen eski teknik direktör Jorge Jesus’u yeniden takımın başına getirmek istiyor. 

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE OLUMLU

Sarı-lacivertli taraftarların 2022-2023 sezonunda oynattığı hücum futboluyla hafızalarında yer edinen 71 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe ile "yarım kalan hikayesini tamamlamak" istediği belirtildi.

MİLLİ TAKIM ŞARTI

Geri dönüş için tek bir açık kapı bırakan Jorge Jesus'un sözleşmeye özel bir madde ekletmek istediği öne sürüldü. Portekizli hocanın, ülkesinin milli takımından resmi bir teklif alması durumunda sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip "ayrılma hakkı" tanıyacak özel bir madde talep ettiği ifade edildi. 

KUPA HASRETİNE SON VERMİŞTİ

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde çıktığı 53 resmi karşılaşmada maç başına 2.23 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir grafik çizen Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün 10 yıllık Türkiye Kupası hasretini de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sonlandırmıştı.

Cemre Yıldız
