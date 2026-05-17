Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

Galatasaray’ın üst üste elde ettiği 4. şampiyonlukta takımın bel kemiklerinden biri olan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, şampiyonlukla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''İYİ Kİ GALATASARAY'A GELMİŞİM''

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçen başarılı savunmacı, bu kararından dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti. Bardakcı, "Her zaman dile getiriyorum; iyi ki yolum Galatasaray ile kesişmiş. Kaderimde bu formayı giymek varmış. Üst üste gelen 4 şampiyonlukla adımızı tarihe yazdırmayı başardık.'' dedi.

''GİRESUNSPOR MAÇINDAKİ UĞULTUYU UNUTAMIYORUM''

Galatasaray kariyerinin başında yaşadığı talihsiz bir ana da değinen milli futbolcu, iç sahada kaybedilen Giresunspor mücadelesinden bahsetti. Borja Sainz'ın attığı gol öncesindeki hatasını hatırlatan başarılı oyuncu, "Sainz topu kaptığı an tribünlerden yükselen o uğultu, inanır mısınız hâlâ kulaklarımda çınlıyor. Psikolojik olarak kendimi güçlü görsem de o dönem gerçekten çok büyük bir çöküş yaşamıştım. Ancak taraftarımızın bana inanması ve arkamda durması bu süreci atlatmamı sağladı. Bugün bu seviyedeysem payları çok büyük." ifadelerini kullanarak o anları unutamadığı açıkladı.