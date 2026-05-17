LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk

LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Avusturya Bundesliga şampiyonluk grubunun son hafta maçında Austria Wien'i 3-0 yenen LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu.

Avusturya Bundesliga Şampiyonluk Grubu'nun son hafta maçında Austria Wien ile LASK Linz karşı karşı karşıya geldi. Franz Horr Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi LASK Linz 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUK 3 GOLLE GELDİ 

LASK Linz'e şampiyonluğu getiren golleri 38. dakikada Xavier Mbuyamba, 49. dakikada penaltıdan Samuel Adeniran ve 76. dakikada Melayro Bogarde kaydetti. 

61 YIL SONRA TARİHİ ZAFER

Bu sonuçla birlikte puanını 39'a çıkaran LASK Linz, 1965'ten bu yana ilk kez Avusturya Bundesliga'da şampiyon olmayı başardı. 61 yıllık hasrete son veren LASK Linzli oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. 

