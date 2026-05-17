Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın, Türkiye'ye dördüncü kez dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un, yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer piyasasını sallayacak bir hamleye hazırlanıyor.
BURSASPOR'DAN ABOUBAKAR BOMBASI
Africa Foot'un haberine göre; Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ın eski gol makinesi Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor'un Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Şu anda Neftçi Bakü forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Azerbaycan kulübünün, Aboubakar'ın kontratındaki uzatma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmediği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Neftçi Bakü formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan deneyimli santrfor, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.