Haberler

Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın, Türkiye'ye dördüncü kez dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un, yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer piyasasını sallayacak bir hamleye hazırlanıyor. 

BURSASPOR'DAN ABOUBAKAR BOMBASI

Africa Foot'un haberine göre; Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ın eski gol makinesi Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor'un Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi. 

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Şu anda Neftçi Bakü forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Azerbaycan kulübünün, Aboubakar'ın kontratındaki uzatma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 

Neftçi Bakü formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan deneyimli santrfor, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı

Çantada kalaşnikof, telefonda konum! Polisin dikkati suikastı önledi
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

Bu halini unutun! Bambaşka birine dönüştü