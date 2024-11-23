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HAK-İŞ Arama-Kurtarma Timi Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

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İstanbul'da düzenlenen kapanış toplantısında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Türkiye'deki afetlere hazırlık ve uluslararası arama-kurtarma ekipleri kurma hedeflerini vurguladılar.

İstanbul'da "HAK-İŞ Hak Arama ve Kurtarma Timi Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısı düzenlendi.

HAK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AFAD'ın ortaklaşa yürüttüğü projenin kapanış etkinliği, Atatürk Havalimanı'ndaki 4. Uluslararası STK Fuarı'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, deprem gerçeğini hatırlattı.

Ertem, "Her ne kadar inşallah olmaz desek de bu coğrafyada depremlerin, afetlerin olacağını hepimiz biliyoruz. Ona göre de tedbir almamız gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde örgütlenmiş, bu kadar çok sayıda üyesi olan bir konfederasyonun böyle bir sorumluluğu üstlenerek, olabilecek afetlerde hemen bu ekibi yönlendirecek faaliyette, eğitimde bulunmuş olması takdire şayan." diye konuştu.

Diğer örgütlerden de benzer çalışmalar beklediklerini söyleyen Ertem, bakanlığın da süreçte yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Gazze'de yaşananlara değinerek, Filistin'deki katliamın tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini vurguladı.

Arslan, "Maalesef kadın, çocuk, yaşlı, sivil ve gerçekten mağdur insanların katledildiği ve dünyanın seyrettiği bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Depremden sonra Kahramanmaraş'a ilk ulaşan ekiplerden biri olduklarını kaydeden Arslan, "Her alanda bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Araç-gereçlerimiz, iklim şartları vesaire tüm bunları deneyimleyerek öğrendik ve büyük bir tecrübe kazandık." diye konuştu.

Arslan, ekipteki bazı arkadaşlarının felaket bölgesinde psikolojik olarak etkilendiğini gördüklerini belirterek, bundan sonra tüm ekiplerine stresle mücadele konusunda eğitim vermeyi hedeflediklerini anlattı.

Mahmut Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her bölgesinde en az bir arama-kurtarma timimiz olacak. Yeni bir proje, ikinci aşama arama-kurtarma. Var olan ekibimizin içerisinden ikinci aşama arama-kurtarma timi oluşturma konusu. Bunu da yapmamız lazım. Gelecekte biz uluslararası arama- kurtarma ekibi kurmak istiyoruz. Bu ekip, dil bilen ve gerçekten bu ülkenin dünyada da nasıl temsil edildiğinin en güzel örneklerinden biri olacak. Nihai hedefimiz, uluslararası arama-kurtarma konusunda akreditasyon almış bir ekibi kurmak. Bu bizim için vatan borcudur."

HAK-İŞ Hak Arama ve Kurtarma Timi üyelerine sertifikalarının verildiği programa, AFAD İstanbul Birlik Müdürü Cengiz Karakuş ve konfederasyon yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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