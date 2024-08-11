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Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli

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Şubat ayının başında görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam ettiği iddia edilen Erkan'ın oğluna villanın ortak alanında görkemli bir doğum günü partisi verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevden alınmış, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. İstanbul'daki ev kiralarının yüksekliğinden dert yandığı sözlerle hatırlanan Erkan, "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini ifade etmişti.

GÖRKEMLİ BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPTI

Bodrum'un en pahalı rezidanslarından birinde denize sıfır villa satın aldığı iddia edilen Erkan, oğluna villanın ortak alanında görkemli bir doğum günü partisi yaptı.

Sözcü gazetesinin ulaştığı görüntülerde Erkan'ın oğlu için düzenlediği doğum günü partisinden görüntüler yer alırken, kalabalık bir grubun balonlarla süslenen bahçede birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

PARTİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam eden Erkan'ın oğlunun doğum günü partisi için kesenin ağzını açtığı dikkatlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Doğum Günü Bodrum Güncel Haberler

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