Hafik'te 2. Geleneksel Çocuk Sanatlar Kültür Festivali Düzenlendi
Sivas'ın Hafik ilçesinde düzenlenen festivalde çocuklar, kukla gösterileri ve çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. Festival sonunda katılan çocuklara hediyeler verildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısı, Hafik Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Hafik Belediyesi 2. Geleneksel Çocuk Sanatlar Kültür Festivali" ilçedeki spor salonunda yapıldı.
Festivalde, kukla sanatçısı Tijen Bıyıklı, Karagöz-Hacivat sanatçısı Görkem Bezci, bubble sanatçısı Melis Bulut ve Gökçe Yavuz'un sunduğu gösteriler ve çeşitli oyunlarla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Festival sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel