Hablemitoğlu Davasında Duruşma 8 Aralık'a Ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında mahkeme, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada bugün sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması beklenirken, Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın ile sanık Levent Göktaş'ın avukatının Hablemitoğlu'nu takip eden kişilerin tespit edilmesi konusunda savcının verdiği takipsizlik kararına yaptığı itirazlar sonuçlanmadığı için savunmalar alınmadı.

SAVCI, TUTUKLULUK VE ADLİ KONTROLLERİN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan savcı, tetikçi olduğu iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu'nun KKTC üzerinden Türkiye'ye gelip gelmediğine ilişkin talep edilen yazıya 3 yıldır yanıt alınamaması nedeniyle cevabın beklenmesinden vazgeçilmesi yönünde mütalaa verdi. Ayrıca, dosyada tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Sanıklardan Levent Göktaş, KKTC'den gelecek evrakın beklenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu evrak, iddianamede yer alan telefon trafiğinin doğru yorumlanmasına katkı sağlayacaktır. KKTC'ye yeni bir müzekkere yazılmasını talep ediyorum" dedi.

Sanıklar Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ise "Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı. Sanıklardan Aydın Köstem, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

'HİÇBİR ZAMAN PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOKAK'TA BULUNMADIM'

Dosyadaki tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır da "Ben takip ve keşif suçlamalarıyla yargılanıyorum. HTS raporlarına baktığımda, hiçbir zaman Portakal Çiçeği Sokak'ta bulunmadığım açıkça görülmektedir. Maktulle hiçbir zaman mekansal veya zamansal birlikteliğim olmamıştır. Bizim o bölgede olmadığımız artık net bir şekilde bellidir. 4,5 yıldır tutukluyum; bu süre zarfında cezayı fiilen doldurdum. Tutukluluk bir cezalandırma değildir. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Başka davadan hükümlü sanık Enver Altaylı da cezaevinde bilgisayar hakkından yararlanmak istediğini belirterek, "KKTC'den gelecek evrakların beklenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC'YE YAZILAN YAZININ CEVABININ BEKLENMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, istinabe yoluyla KKTC'ye yazılan müzekkereye 3 yıldır yanıt alınamaması nedeniyle cevabın beklenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Ayrıca, dosyada tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmetti. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
