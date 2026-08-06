Netanyahu'nun kurmayı Dermer, Gazze krizini yatıştırmak için Washington'da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın kurmayı eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD ile İsrail arasında Hamas ile varılan Gazze anlaşması nedeniyle patlak veren diplomatik krizi yatıştırmak amacıyla Washington'a giderek Trump yönetimi yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze anlaşmasına ilişkin itirazlarını anlaşma metni duyurulduktan sonra iletmesi Washington tarafında büyük bir öfkeye yol açtı.

İsrail tarafı, masaya getirilen nihai metnin kendi güvenlik endişelerini sınırlandırdığını savunuyor.

Konuya yakın iki kişi, Netanyahu'nun yakın sırdaşı ve eski Stratejik İşler Bakanı Dermer'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu ile Hamas arasında varılan anlaşmaya İsrail'in gösterdiği tepkiler üzerine çıkan diplomatik krizi yatıştırmak amacıyla son günlerde Trump yönetimi yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'a gittiğini aktardı.

Dermer, 11 Kasım 2025'te bakanlık görevinden ayrılmış olmasına rağmen, Lübnan'ı kapsayan müzakereler ve İran ile yaşanan savaşın ilk aşamaları dahil olmak üzere, son aylarda İsrail adına yürütülen diplomatik çabalarda rol oynamaya devam etti.

Gazeteye göre İsrail, anlaşmanın üç unsuruna karşı çıkıyor; Hamas'tan toplanan silahların imha edilmek yerine Gazze'de depolanacak olması, Türkiye ve Katar'ın anlaşmanın uygulanmasını izleme ve doğrulama süreçlerine katılması ve teknokrat komite ile uluslararası istikrar gücünün kontrolüne girecek bölgelerde İsrail'in askeri hareket özgürlüğünü kaybedecek olması.

Hamas ile yapılan anlaşmaya dair haberlerin ardından, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock, Netanyahu'dan kararı iptal etmek üzere kabineyi yeniden toplamasını talep etmişti.

Bakanlar, uluslararası güç için kendilerine sunulan rolün anlaşmada ana hatlarıyla belirtilenden önemli ölçüde farklı olduğunu savunuyor.

Netanyahu, 4 Ağustos'ta Barış Kurulu'nun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin duyurduğu yol haritasına rağmen Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanlardan Hamas silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini savunmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA