Gürsel Erol: 'Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda verdiği mesajları son derece önemli buluyorum'

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; barış ve küresel güvenlik konularında verdiği mesajları son derece önemli buluyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; barış ve küresel güvenlik konularında verdiği mesajları son derece önemli buluyorum. Gazze'de yaşanan insanlık dramından Filistin halkının meşru haklarına, Orta Doğu'da kalıcı barıştan küresel güvenliğe kadar pek çok başlıkta verilen mesajlar; Türkiye'nin adalet, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelindeki iradesini açıkça ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınması, KKTC'ye yönelik izolasyonların sona erdirilmesi yönündeki çağrılar da bu kararlı tutumun önemli bir parçasıdır. Türkiye, BM kürsüsünden hem bölgede hem de dünyada adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki güçlü iradesini dünyaya ilan etmektedir."

Kaynak: ANKA