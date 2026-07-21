Gürcistan-Türkiye ortak yapımı "Eşik" filminin oyuncu seçmeleri Manavgat'ta yapıldı

Gürcistan ve Türkiye ortak yapımı olarak çekilecek "Eşik" adlı sinema filminin oyuncu seçmeleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.

Manavgat'taki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen seçmelere, projede yer almak isteyen 25 oyuncu adayı katıldı.

Yönetmen ve yapım ekibinin yer aldığı seçmelerde adaylar kamera karşısına geçerek özgeçmişlerini, oyunculuk deneyimlerini ve sektöre ilişkin hedeflerini anlattı.

Gürcistanlı film yapımcısı İlona Dolidze, gazetecilere, Türkiye ile Gürcistan arasında sinema ve televizyon alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dolidze, Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanıdığını belirterek, bu yıl hayata geçirilen yeni projeyle iki ülkenin çocuklarının ve genç yeteneklerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Projede yaş sınırlaması bulunmadığını dile getiren Dolidze, "Farklı yaş gruplarından oyuncu adayları seçmelere ilgi gösterdi. Türkiye ve Gürcistan dost ve komşu iki ülke. Ortak sinema projelerinin iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Türk yapımcı Murat Onkut ise "Eşik" filminin çekimlerine eylül ayında Isparta'da başlamayı planlandıklarını bildirdi.

Filmin, 15 yaşındaki bir kızın, küçük kardeşinin hastalığına çare bulabilmek için "Abı hayat suyu" arayışını konu aldığını belirten Onkut, filmin yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yapacağını, çekimlerin Isparta ve çevresinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Onkut, "81il 81film" projesiyle Türkiye'nin farklı illerindeki oyuncu adaylarına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Herkesin hayalini gerçekleştirmek için bir yola çıktık ve bunu başaracağız." ifadesini kullandı.