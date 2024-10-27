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Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerine Rus operasyonlarıyla müdahale edildiğini iddia etti. Sonuçları tanımayacaklarını duyuran Zurabişvili, halkı sokağa çıkmaya davet etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün düzenlenen parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI: SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMİYORUZ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yüzde 5 barajını geçen muhalif " Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", "Değişim İçin Koalisyon" ile "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin de arkasında durduğu Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan parlamento seçimlerini değerlendirdi. Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini söyledi.

Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdıGürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

"RUS OPERASYONUYLA HİLE YAPILDI"

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, "Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı." dedi. Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" savunarak, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." diye konuştu. Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girişinin, Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır." ifadesini kullandı.

Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

HALKA "SOKAĞA ÇIKIN" ÇAĞRISI

Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı yarın akşam Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etti. Batılı devletleri de, ülkesine ve halkına destek vermeye çağıran Zurabişvili, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini belirtti.

Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

GÜRCİSTAN'DA PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı. Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan " Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu. Muhalifler, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamasında bulunmuştu.

Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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