Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan ortak basın toplantısı düzenledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen yıl barış anlaşması imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Gürcistan olarak bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Gürcistan-Ermenistan Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 15. Toplantısı, Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başkanlığında düzenlendi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kobakhidze, Paşinyan ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Kobakhidze, "Gördüğümüz kadarıyla çevremizde oldukça zor bir durum ortaya çıktı ve özellikle bu ortamda ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek çok önemli." diye konuştu.

Kobakhidze, Kafkasya bölgesinde ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek "Bölgede işbirliğinin geliştirilmesi açısından çok olumlu bir dinamik oluşmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen yıl ABD'de barış anlaşması imzalanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Kobakhidze, "Bu olumlu gelişmeler, bölgemizin istikrarını ve barışını sağlamak için hepimizin birlikte çalışması için çok iyi bir zemin oluşturuyor." dedi.

Kobakhidze, bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmak istediklerini belirterek "Bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gürcistan bu bağlamda hiçbir çabadan kaçınmayacak." şeklinde konuştu.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteklerden dolayı Ermenistan'a teşekkür etti.

Ortak basın toplantısında Paşinyan da Gürcistan ile ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Paşinyan, bugün gerçekleşen toplantıda Kobakhidze ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldıklarına değinerek, "Ayrıca işbirliğinin geliştirilmesi için en büyük potansiyelin nerede olduğunu da gördük." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlanması sürecine verdiği desteklerinden dolayı Kobakhidze'ye teşekkür eden Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kobakhidze) Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini şahsen destekliyor. Gürcistan halkının desteği için teşekkür etmek istiyorum. Ermenistan ve Azerbaycan bugün, Gürcistan'ın yardımı ve destekleriyle ekonomik ilişkiler ve bağlantılar kuruyor."

Bölgenin istikrarı için Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesinin önemli olacağını vurgulayan Paşinyan, ???????"Bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için Gürcistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını desteklemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan'ın barışı inşa ettiği temel de budur. Bunun bölgemiz için gerçekten ciddi bir fırsat olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, bölgedeki mevcut sorunların çözülmesi için ortada tarihi bir fırsat olduğuna işaret etti.

Paşinyan ayrıca, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) kapsamında Türkiye ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler hakkında Kobakhidze'ye bilgi verdiğini aktardı.