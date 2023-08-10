Gurbetçilerin Yıllık İzin Dönüşleri Devam Ediyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor. En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personeli de Kapıkule'de gurbetçileri dönüş yolunda kolonya ve kentin yöresel tatlılarından ikram edip uğurluyor. Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen Ferhat Atabaş, güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu söyledi. Tatilin çabuk geçtiğini ve seneye tekrar geleceğini belirten Atabaş, 'Memleketimizde, toprağımızda olmak bize mutluluk, sevinç veriyor. Güzel duygularla geliyoruz, hüzünlü şekilde tekrar ayrılıyoruz.' dedi. Hollanda'ya dönen Turgay Şimşek de tatilde ailesiyle bol bol gezdiğini anlattı. Memleketten ayrılmanın zor olduğunu dile getiren Şimşek, 'Her yıl ayrılırken üzülüyoruz. Benim için olsa hiç gitmek istemem ama çocukların okulları var, orada çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı. İbrahim Koç, tatilde büyüklerini, köyünü ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği belirtti. Gurbetçi olmanın zor bir duygu olduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti: 'Memlekete giriyorsun, toprağın kokusunu alıyorsun bu çok güzel bir duygu. Seneye tekrar geleceğiz inşallah. Memleketimiz Sivas Şarkışla'da tatilimiz güzel geçti. Dönerken bulgur, pastırma, peynir aldık Avusturya'da tüketeceğiz' Ailesiyle Almanya'ya dönen Orhan Sönmez de memleketi bırakıp gitmenin ağır geldiğini ve hüzünlü olduklarını söyledi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personeli de Kapıkule'de gurbetçileri dönüş yolunda kolonya ve kentin yöresel tatlılarından ikram edip uğurluyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen Ferhat Atabaş, AA muhabirine, güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu söyledi.

Tatilin çabuk geçtiğini ve seneye tekrar geleceğini belirten Atabaş, "Memleketimizde, toprağımızda olmak bize mutluluk, sevinç veriyor. Güzel duygularla geliyoruz, hüzünlü şekilde tekrar ayrılıyoruz." dedi.

"Her yıl ayrılırken üzülüyoruz"

Hollanda'ya dönen Turgay Şimşek de tatilde ailesiyle bol bol gezdiğini anlattı.

Memleketten ayrılmanın zor olduğunu dile getiren Şimşek, "Her yıl ayrılırken üzülüyoruz. Benim için olsa hiç gitmek istemem ama çocukların okulları var, orada çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Koç, tatilde büyüklerini, köyünü ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği belirtti.

Gurbetçi olmanın zor bir duygu olduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Memlekete giriyorsun, toprağın kokusunu alıyorsun bu çok güzel bir duygu. Seneye tekrar geleceğiz inşallah. Memleketimiz Sivas Şarkışla'da tatilimiz güzel geçti. Dönerken bulgur, pastırma, peynir aldık Avusturya'da tüketeceğiz"

Ailesiyle Almanya'ya dönen Orhan Sönmez de memleketi bırakıp gitmenin ağır geldiğini ve hüzünlü olduklarını söyledi.